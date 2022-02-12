Цього року Маша Єфросиніна замінить Сергія Притулу в прямому ефірі Нацвідбору. вони не лише колеги, а й друзі, тому Притула прийшов підтримати її за лаштунками.

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Сергій Притула прийшов до Маші Єфросиніної

У п'ятницю, напередодні фіналу, Сергій Притула прийшов у павільйон, де проводили генеральну репетицію прямого ефіру. Несподіваним візитом він приємно здивував Машу Єфросиніну. Чоловік вручив їй оберемок рожевих тюльпанів, які від хвилювання почали випадати в Маші з рук. Ще одним миловидним жестом була мандаринка, яку ведуча отримала від друга.

"Є в мене друг Сергій Притула, який нагадав, що життя без сюрпризів не таке прекрасне, як і без друзів. З'явився неочікувано з квітами, щоб передати мені естафету проведення Національного відбору на Євробачення. Я розгубилася так, що все почало сипатися з рук. Мандаринку зацукрую на пам'ять про цей момент. Люблю тебе!", – підписала сторіз ведуча.

Сергій Притула на репетиції Нацвідбору на Євробачення-2022: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Сергій Притула був незмінним ведучим Національного відбору на Євробачення з 2017 року. Та у 2022 році він заявив, що глядачі не побачать його у прямому ефірі. У майбутньому шоумен також не планує повертатися до роботи ведучого відбору на пісенний конкурс.

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого о 18:30. Пряма трансляція буде доступна на всіх платформах Суспільного. За право представляти Україну на пісенному конкурсі в Турині боротимуться 8 артистів.

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