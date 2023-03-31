Український ведучий Тімур Мірошниченко коментуватиме події Євробачення-2023 на важливих подіях та червоних доріжках. В інтерв'ю 24 Каналу він запевнив, що проблем з його виїздом у Велику Британію не буде.

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Тімур Мірошниченко відповів, чи зможе поїхати на Євробачення

Після скандалу з коміками Міністерство культури з іншими профільними міністерствами напрацювали новий певний алгоритм. Тімур Мірошниченко запевнив, що проблем із виїздом не має бути.

Перший пункт – відвідини військкомату. Наприклад, я востаннє був у військкоматі 6 березня цього року. Всі документи в порядку. Те, що я повернуся, і так зрозуміло – в мене тут діти, родина, улюблена робота. Якби я дуже хотів, я б вже давним-давно був за кордоном,

– зізнався шоумен.

"Але я люблю Україну і ніколи навіть не думав про те, що в найскладніші часи буду за кордоном. Звісно, ні. Але, якщо це культурно-дипломатична робота, то її теж має хтось виконувати. Я виконаю свою місію і повернусь. 13 травня фінал, 14 травня у Варшаві, 15 – в Україні. Все зрозуміло. А 17 в мене ефір, то я мушу бути вже в Києві".

Що відомо про проблеми із виїздом для чоловіків