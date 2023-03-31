Украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет комментировать события Евровидения-2023 на важных событиях и красных дорожках. В интервью 24 Каналу он заверил, что проблем с его выездом в Великобританию не будет.
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Тимур Мирошниченко ответил, сможет ли поехать на Евровидение
После скандала с комиками Министерство культуры с другими профильными министерствами наработали новый алгоритм. Тимур Мирошниченко заверил, что проблем с выездом не должно быть.
Первый пункт – посещение военкомата. Например, я последний раз был в военкомате 6 марта этого года. Все документы в порядке. То, что я вернусь, и так понятно – у меня здесь дети, семья, любимая работа. Если бы я очень хотел, я бы уже давным-давно был за границей,
– признался шоумен.
"Но я люблю Украину и никогда даже не думал о том, что в самые сложные времена буду за границей. Конечно, нет. Но если это культурно-дипломатическая работа, то ее тоже должен кто-то выполнять. Я выполню свою миссию и вернусь. 13 мая финал, 14 мая в Варшаве, 15 – в Украине. Все понятно. А 17 у меня эфир, то я должен быть уже в Киеве".
Что известно о проблемах с выездом для мужчин
- Украинский комик Андрей Щегель заявил, что смог уехать за границу как артист. Он кичился, что находится в Турции и не планирует возвращаться. Впоследствии юморист записывал видео с извинениями. Кроме того, режиссер и клипмейкер Тарас Голубков также получил разрешение на пересечение границы, но на самом деле сбежал для сотрудничества с россиянами.
- После этих скандалов Министерство культуры заявило, что решение о праве выезда на границу будет даваться после более жесткой проверки. Это на себе почувствовали украинские группы – KAZKA и The Hypnotunez. Поэтому многие музыканты обратились в Минкульт с просьбой выпускать музыкантов.