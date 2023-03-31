Російсько-українська війна щодня приносить багато горя та втрат. Захищаючи Україну, вже загинула величезна кількість українців. 24 Канал пригадав, хто з відомих діячів пішов добровольцем на фронт і загинув.

До теми Не чекали на повістку: відомі чоловіки, які стали на захист України

Роман Іваненко

Зірка "Ліги Сміху" та учасник команди "Наш формат" Роман Іваненко пішов на війну добровольцем і служив у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Востаннє воював на Вугледарському напрямі.



Роман Іваненко / Фото з соцмереж

24 січня він потрапив у російський полон з важким пораненням. І лише в останній день лютого стало відомо, що 28-річний захисник помер, не дочекавшись необхідної медичної допомоги.

Лише 11 березня ворога з позицій було вибито і це дозволило побратимам забрати тіло Романа.

У Романа Іваненка залишилася дружина Катерина. Вони були разом 10 років. ЯК його колеги відреагували на смерть героя – читайте у статті.

Ярослав Гаркавко

Ярослав Гаркавко виступав на "Лізі Сміху" в командах "ОГО" та "Воробушек". З початком повномасштабного вторгнення Росії артист пішов захищати нашу країну.

Про смерть захисника стало відомо 7 грудня, він загинув у боях з окупантами. 20 грудня Ярославу мало б виповнитися 27 років.



Ярослав Гаркавко / Фото з соцмереж

Паша Лі

Український актор кіно та дубляжу Павло Лі загинув від куль окупантів 6 березня під Ірпенем, на 11-й день війни. Він не був на фронті, але героїчно стояв на обороні України в лавах тероборони.

Відомо, що Павло Лі відбивав атаки окупантів на Ірпінь та вірив у перемогу України. За день до смерті у соцмережах він написав: "За останні 48 годин є можливість сісти та світлину кинути про те, як нас бомблять, а ми усміхаємося, тому що впораємось і все буде Україна. Ми працюємо".

Йому було лише 33 роки. Українській публіці Павло Лі відомий завдяки фільмам "Штольня", "Звичайна справа", "Тіні незабутих предків", "Правило бою", "Зустріч однокласників". Окрім кіно, він знімався у рекламі, брав участь у шоу "Фабрика зірок-3".



Паша Лі / Фото з соцмереж

Чимало українських знаменитостей висловили слова скорботи через смерть Павла Лі. Серед них – Позитив, Ксенія Мішина, Alina Pash, Наталка Денисенко, Анастасія Приходько, Ольга Фреймут, Санта Дімопулос, Даша Астаф'єва, Джамала та інші.

Антон Прасоленко

Український театральний актор Антон Прасоленко захищав Україну в лавах ЗСУ. Він брав участь у бойових діях на Сході. Проте 31 березня актор загинув від осколкових поранень.

Волонтерка Леся Литвинова розповіла, що Прасоленко зазнав поранення під Бахмутом і тиждень боровся за життя. "На війні він знаходився поруч як дорослий чоловік. Чоловік зі зброєю, що захищає свою землю. Чоловік, який не чекав, поки про нього згадає військкомат. Чоловік, готовий до боротьби", – сказала вона.



Антон Прасоленко / Фото з соцмереж

Зазначимо, що Антон Прасоленко народився у Бердянську, навчався у Київському національному університеті культури та мистецтв, грав у народному аматорському театрі "Вавилон". У 2018 році він був нагороджений за найкращу епізодичну роль у рамках відкритого фестивалю аматорських театрів.

Карім Гуламов

Раніше Карім служив у 73-му центрі спецоперацій. Він був ветераном АТО. З перших днів повномасштабної війни він вступив до лав ЗСУ, щоб захищати Україну від російських окупантів. Останнім часом мешкав в Ірпені Київської області.

Чоловік загинув на фронті влітку, 26 липня йому мало виповнитися 35 років. Де саме і за яких обставин загинув воїн – невідомо.



Карім Гуламов / Фото з соцмереж

Карім народився в Обухові. Став відомим у 2018 році як ведучий "Військового хіт-параду" на каналі М2.

Юрій Руф

У перший день вторгнення російських окупантів, 24 лютого, Юрій думав про долю країни. Він одразу вступив до лав 24 окремої механізованої бригади ЗСУ. У цей день він записав коротке відео біля Сихівського військкомату.

Вже 3 березня відбувся його перший у житті бій. Він також писав, що його бригада стоїть у Попасній на Луганщині, де "кришить росіян". На жаль, там і обірвалося життя Чоловіка. Ймовірно, це сталося під час ворожих обстрілів.



Юрій Руф / Фото з соцмереж

2 квітня повідомили, що на Луганщині загинув львів'янин Юрій Руф. Багато людей знали його як поета і націоналіста. Він відомий не лише завдяки творчості, адже також заснував проєкт "Дух Нації" і створив бренд одягу – "Ґwear".

Олександр Шаповал

У вересні в бою на Донеччині загинув соліст балету Національної опери України Олександр Шаповал. Він був видатним артистом, також викладав дуетно-класичні танці у Київському державному фаховому хореографічному коледжі.



Олександр Шаповал / Фото з соцмереж

Після початку повномасштабного вторгнення пішов на війну добровольцем. Воював у складі 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. Він був гранатометником та загинув 12 вересня у бою під Майорськом. Поховали героя на Північному кладовищі в Києві.

До слова, багато артистів-чоловіків взяли до рук зброю та стали на захист країни. Вони, які і решта військових, часто потрапляють під ворожі обстріли та отримують поранення на передовій. Хто з артистів вже був поранений на війні – читайте у статті.