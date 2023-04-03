Злата Огнєвіч зізналася, чи змінила б свій вибір чоловіка на шоу "Холостячка-2"

Шанувальники Злати Огнєвіч чи не щодня цікавляться її особистим життям. Вони запитали в неї, чи змінила б співачка свій вибір у шоу "Холостяка-2".

Фанати сподівалися, що Злата Огнєвіч зможе побудувати щасливі стосунки з переможцем. Але її обранець Андрій Задворний покинув співачку через півтора місяця після фіналу.

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Підписники поцікавилися у виконавиці, чи змінила б вона свій вибір, як би могла повернутися у проєкт. Втім, співачка зізналася, що зробила б все так само.

"Я би так само обирала серцем", – коротко відповіла Огнєвіч.



Злата Огнєвіч відповіла, чи змінила б свій вибір / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що у фіналі "Холостячки" Злата Огнєвіч відповіла "так" бізнесмену Андрію Задворному. Після знімань проєкту пара намагалися побудувати стосунки та навіть жила разом, але зрештою вони розійшлися. Зараз фаворит співачки зустрічається з моделлю, молодшою за нього на 15 років.

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