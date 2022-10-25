Українська співачка Злата Огнєвіч після участі в шоу "Холостячка" не змогла побудувати стосунки з переможцем. Вперше за довгий час вона зробила зізнання про особисте життя.
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Злата Огнєвіч зізналась, чи має стосунки
Співачка вирішила відповісти на запитання від підписників. Один з користувачів запитав її, чи перебуває зірка у відносинах.
Ну, як вам сказати. Сама собі це питання нещодавно задавала. На все свій час,
– інтригуюче написала Злата Огнєвіч.
Злата про стосунки / Фото з інстаграм-сторіз
Особисте життя Огнєвіч після "Холостячки"
- На початку повномасштабного вторгнення Златі написав не один учасник романтичного шоу, аби впевнитись, що вона в безпеці. Як зізналась співачка, з Максимом Тарапатою вона постійно на зв'язку.
- До того ж два місяці тому зірка показала, як сходила на побачення з Максимом Тарапатою. "Мені приємно, що ви впізнали голос того самого чоловіка, який за кадром, але поруч. А я дещо знаю, але поки буду мовчати", – писала тоді Злата.
- Водночас в артистки близькі стосунки з кулінаром Євгеном Клопотенком. Вони зустрічались та разом вечеряли. "Вона до мене дуже добре ставиться. З величезним теплом. У нас прекрасні стосунки", – розповідав шеф.