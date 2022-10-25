Українська співачка Злата Огнєвіч після участі в шоу "Холостячка" не змогла побудувати стосунки з переможцем. Вперше за довгий час вона зробила зізнання про особисте життя.

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Злата Огнєвіч зізналась, чи має стосунки

Співачка вирішила відповісти на запитання від підписників. Один з користувачів запитав її, чи перебуває зірка у відносинах.

Ну, як вам сказати. Сама собі це питання нещодавно задавала. На все свій час,

– інтригуюче написала Злата Огнєвіч.



Злата про стосунки / Фото з інстаграм-сторіз

Особисте життя Огнєвіч після "Холостячки"