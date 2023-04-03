Українська співачка Злата Огнєвіч відповіла на запитання прихильників. Зокрема, зірку попросили прокоментувати скандал з УПЦ МП, який активно обговорюють.

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Злата Огнєвіч про скандал з УПЦ МП

Співачка зізналась, що не є релігійною людиною, бо має свої уявлення про віру та світ. Та для неї очевидно те, що ченці намагаються прикрити пропаганду вірою в Бога.

Ви знаєте, що я не церковна людина, але в такому випадку: прикриватися ім'ям Бога, проштовхуючи російські наративи, це точно не про віру,

– поділилась артистка.

Злата Огнєвіч про УПЦ МП: відео

Скандал з УПЦ МП