Українська співачка Злата Огнєвіч відповіла на запитання прихильників. Зокрема, зірку попросили прокоментувати скандал з УПЦ МП, який активно обговорюють.
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Злата Огнєвіч про скандал з УПЦ МП
Співачка зізналась, що не є релігійною людиною, бо має свої уявлення про віру та світ. Та для неї очевидно те, що ченці намагаються прикрити пропаганду вірою в Бога.
Ви знаєте, що я не церковна людина, але в такому випадку: прикриватися ім'ям Бога, проштовхуючи російські наративи, це точно не про віру,
– поділилась артистка.
Злата Огнєвіч про УПЦ МП: відео
Скандал з УПЦ МП
- 29 березня священнослужителі УПЦ МП були повинні покинути територію Києво-Печерської лаври. Після останніх служб під храмом почали збиратись прихожани, а самі ченці заявили, що не будуть покидати лавру. У неділю 2 квітня Онуфрій провів у Києво-Печерській лаврі службу попри заборону.
- Варто згадати, що 1 квітня митрополиту Павлу, відомому ще як Паша "Мерседес", оголосили підозру за виправдовування російської агресії та порушення рівноправ'я громадян. Йому обрали запобіжний захід та одягнули електронний браслет.
- Та, окрім того, скандал з ченцями УПЦ МП відбувся у Хмельницькому. Там в одному з храмів побили військового. За справу взялися правоохоронці, однак священники називають подію провокацією, а українці обурені діями ченців та прихожан.