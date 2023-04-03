Фанаты надеялись, что Злата Огневич сможет выстроить счастливые отношения с победителем. Но ее избранник Андрей Задворный покинул певицу спустя полтора месяца после финала.
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Подписчики поинтересовались у исполнительницы, изменила бы она свой выбор, как могла бы вернуться в проект. Впрочем, певица призналась, что сделала все так же.
"Я бы так же выбирала сердцем", – коротко ответила Огневич.
Злата Огневич ответила, изменила бы свой выбор / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Напомним, что в финале "Холостячки" Злата Огневич ответила "да" бизнесмену Андрею Задворному. После съемок проекта пара пытались построить отношения и даже жила вместе, но в конце концов они разошлись. Сейчас фаворит певицы встречается с моделью младше его на 15 лет.
Что известно об отношениях Златы Огневич: последние новости
- Недавно звезда отвечала на вопрос о личной жизни. Злата ответила, есть ли у нее отношения: "Ну, как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Всем свое время".
- Кроме того, несколько месяцев назад артистка показала, как сходила на свидание с Максимом Тарапатой. "Мне приятно, что вы узнали голос того самого мужчины, который за кадром, но рядом. А я кое-что знаю, но пока буду молчать", – писала тогда Злата.
- Также у Огневич близкие отношения с кулинаром Евгением Клопотенко. Они встречались и вместе ужинали. "Она ко мне очень хорошо относится. С огромным теплом. У нас прекрасные отношения", – рассказывал шеф.
- Недавно во время интервью у нее спросили о браке и детях, на что она ответила очень резко. Ведущий поинтересовался, как Злата реагирует на вопросы о замужестве. "Это вообще самый некорректный вопрос, который можно задать... Чего вы лезете к женщине с этим вопросом?", – ответила она.