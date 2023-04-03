Фанаты надеялись, что Злата Огневич сможет выстроить счастливые отношения с победителем. Но ее избранник Андрей Задворный покинул певицу спустя полтора месяца после финала.

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Подписчики поинтересовались у исполнительницы, изменила бы она свой выбор, как могла бы вернуться в проект. Впрочем, певица призналась, что сделала все так же.

"Я бы так же выбирала сердцем", – коротко ответила Огневич.



Злата Огневич ответила, изменила бы свой выбор / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Напомним, что в финале "Холостячки" Злата Огневич ответила "да" бизнесмену Андрею Задворному. После съемок проекта пара пытались построить отношения и даже жила вместе, но в конце концов они разошлись. Сейчас фаворит певицы встречается с моделью младше его на 15 лет.

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