Фанати сподівалися, що Злата Огнєвіч зможе побудувати щасливі стосунки з переможцем. Але її обранець Андрій Задворний покинув співачку через півтора місяця після фіналу.
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Підписники поцікавилися у виконавиці, чи змінила б вона свій вибір, як би могла повернутися у проєкт. Втім, співачка зізналася, що зробила б все так само.
"Я би так само обирала серцем", – коротко відповіла Огнєвіч.
Злата Огнєвіч відповіла, чи змінила б свій вибір / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Нагадаємо, що у фіналі "Холостячки" Злата Огнєвіч відповіла "так" бізнесмену Андрію Задворному. Після знімань проєкту пара намагалися побудувати стосунки та навіть жила разом, але зрештою вони розійшлися. Зараз фаворит співачки зустрічається з моделлю, молодшою за нього на 15 років.
Що відомо про стосунки Злати Огнєвіч: останні новини
- Нещодавно зірка відповідала на запитання про особисте життя. Злата відповіла, чи є в неї стосунки: "Ну, як вам сказати. Сама собі це питання нещодавно задавала. На все свій час".
- Крім того, кілька місяців тому артистка показала, як сходила на побачення з Максимом Тарапатою. "Мені приємно, що ви впізнали голос того самого чоловіка, який за кадром, але поруч. А я дещо знаю, але поки буду мовчати", – писала тоді Злата.
- Також у Огнєвіч близькі стосунки з кулінаром Євгеном Клопотенком. Вони зустрічались та разом вечеряли. "Вона до мене дуже добре ставиться. З величезним теплом. У нас прекрасні стосунки", – розповідав шеф.
- Нещодавно під час інтерв'ю в неї спитали про шлюб та дітей, на що вона відповіла дуже різко. Ведучий поцікавився, як Злата реагує на запитання про заміжжя. "Це взагалі найнекоректніше запитання, яке можна поставити… Чого ви лізете до жінки з цим запитанням?", – відповіла вона.