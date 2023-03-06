Виконавиця розповіла, що схожі запитання їй часто ставлять шанувальники та близькі. Проте вона вважає це найнетактовнішим питанням з усіх.
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Як Огнєвіч реагує на питання про особисте життя
Ведучий поцікавився в Злати, як вона реагує на запитання про заміжжя та народження дітей.
Це взагалі найнекоректніше запитання, яке можна поставити. В кожної людини є свої особисті причини, чому вона не заміжня, немає дітей. Є жінки, яким здоровʼя не дозволяє. Чого ви лізете до жінки з цим запитанням?,
– гостро відповіла Огнєвіч.
Артистка додала, що в неї часто таке питають дуже близькі люди – подруги, родина, тато. "Яка вам справа, чого в мене немає досі дітей?" – сказала вона.
Огнєвіч наголосила, що колись в неї зʼявляться діти або вона няньчитиме інших малюків.
Це не ваша справа. Я кажу, що обов'язково розповім їм, коли народжу дитину або вийду заміж,
– додала співачка.
Зірка вважає, що коректність потрібно виховувати змалечку. Своїм дітям Злата Огнєвіч з дитинства пояснюватиме, що особистих запитань краще уникати.
Дивіться інтерв'ю зі Златою Огнєвіч: відео
Що відомо про стосунки Злати Огнєвіч: останні новини
- Нещодавно зірка відповідала на запитання про особисте життя. Злата неоднозначно зізналась, чи є в неї стосунки: "Ну, як вам сказати. Сама собі це питання нещодавно задавала. На все свій час".
- Крім того, кілька місяців тому артистка показала, як сходила на побачення з Максимом Тарапатою. "Мені приємно, що ви впізнали голос того самого чоловіка, який за кадром, але поруч. А я дещо знаю, але поки буду мовчати", – писала тоді Злата.
- Також у Огнєвіч близькі стосунки з кулінаром Євгеном Клопотенком. Вони зустрічались та разом вечеряли. "Вона до мене дуже добре ставиться. З величезним теплом. У нас прекрасні стосунки", – розповідав шеф.