Виконавиця розповіла, що схожі запитання їй часто ставлять шанувальники та близькі. Проте вона вважає це найнетактовнішим питанням з усіх.

До теми Настільки цинічні, – Злата Огнєвіч розповіла, як росіяни пропонували їй співпрацю

Як Огнєвіч реагує на питання про особисте життя

Ведучий поцікавився в Злати, як вона реагує на запитання про заміжжя та народження дітей.

Це взагалі найнекоректніше запитання, яке можна поставити. В кожної людини є свої особисті причини, чому вона не заміжня, немає дітей. Є жінки, яким здоровʼя не дозволяє. Чого ви лізете до жінки з цим запитанням?,

– гостро відповіла Огнєвіч.

Артистка додала, що в неї часто таке питають дуже близькі люди – подруги, родина, тато. "Яка вам справа, чого в мене немає досі дітей?" – сказала вона.

Огнєвіч наголосила, що колись в неї зʼявляться діти або вона няньчитиме інших малюків.

Це не ваша справа. Я кажу, що обов'язково розповім їм, коли народжу дитину або вийду заміж,

– додала співачка.

Зірка вважає, що коректність потрібно виховувати змалечку. Своїм дітям Злата Огнєвіч з дитинства пояснюватиме, що особистих запитань краще уникати.

Дивіться інтерв'ю зі Златою Огнєвіч: відео

Що відомо про стосунки Злати Огнєвіч: останні новини