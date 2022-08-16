Невже разом: Злата Огнєвіч сходила на побачення з учасником "Холостячки"
Джерело:інстаграм Злати Огнєвіч
Майже рік тому завершилися зйомки другого сезону "Холостячки" зі Златою Огнєвіч. З переможцем Андрієм Задворним вона не залишилася, тож інші учасники досі проявляють ініціативу. Так, співачка сходила на побачення з Максом Тарапатою.
Вони зустрілися в Києві – в одному з ресторанів на березі Дніпра. Злата Огнєвіч тут же опублікувала сторіс, запитавши: "Цікаво, чий це чоловічий голос за кадром". Серед варіантів відповідей був Дмитро Шевченко, Віталій Кличко, Олексій Тригубенко та, звичайно ж, Максим Тарапата.
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Злата Огнєвіч сходила на побачення з Максом Тарапатою з "Холостячки"
Мені приємно, що ви впізнати голос того самого чоловіка, який за кадром, але поруч. А я дещо знаю, але поки буду мовчати,
– заінтригувала Злата Огнєвіч.
"Нарешті зустрілися. Як завжди було про що побалакати", – прокоментував сам Максим Тарапата.
Злата Огнєвіч з Максом Тарапатою з "Холостячки" / Фото з інстаграму співачки
Що відомо про стосунки Злати Огнєвіч з Тарапатою
- Нагадаємо, у фіналі "Холостячки" Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного, який швидко охолов і розлюбив її. Після болісного розриву зірку підтримав саме Максим Тарапата, який відверто зізнався у своїх почуттях і не виключав, що їхня дружба може перерости у щось більше.
- "Я б не хотів, щоб Злата просто зникла з мого життя. Зараз в наших стосунках зі Златою відкривається трошки інша грань", – казав чоловік у грудні. Сама Огнєвіч теж не виключала, що може побудувати стосунки з Тарапатою, адже "дружба – це теж любов до людини".
- Щоправда, вже у січні вони розставила всі крапки над "і" й вирішили, що між ними лише "справжня дружба, яка тільки може бути між чоловіком і жінкою".