Невже разом: Злата Огнєвіч сходила на побачення з учасником "Холостячки"

Майже рік тому завершилися зйомки другого сезону "Холостячки" зі Златою Огнєвіч. З переможцем Андрієм Задворним вона не залишилася, тож інші учасники досі проявляють ініціативу. Так, співачка сходила на побачення з Максом Тарапатою.

Вони зустрілися в Києві – в одному з ресторанів на березі Дніпра. Злата Огнєвіч тут же опублікувала сторіс, запитавши: "Цікаво, чий це чоловічий голос за кадром". Серед варіантів відповідей був Дмитро Шевченко, Віталій Кличко, Олексій Тригубенко та, звичайно ж, Максим Тарапата.

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Злата Огнєвіч сходила на побачення з Максом Тарапатою з "Холостячки"

Мені приємно, що ви впізнати голос того самого чоловіка, який за кадром, але поруч. А я дещо знаю, але поки буду мовчати,

– заінтригувала Злата Огнєвіч.

"Нарешті зустрілися. Як завжди було про що побалакати", – прокоментував сам Максим Тарапата.

Злата Огнєвіч з Максом Тарапатою з "Холостячки" / Фото з інстаграму співачки

Що відомо про стосунки Злати Огнєвіч з Тарапатою