Вже довгий час шанувальники "Холостячки" Злати Огнєвіч підозрюють, що насправді її дружні стосунки з Максимом Тарапатою переросли у кохання. Зірка вирішила відповісти на чутки.

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Які стосунки у Злати Огнєвіч та Максима Тарапати

Днями виконавиця спілкувалась з прихильниками в інстаграм-сторіз. Вона відповіла на запитання, які ж все-таки у неї відносини з учасником романтичного шоу.

Справжня дружба, яка тільки може бути між чоловіком і жінкою. А ви знаєте, наскільки Макс крутий,

– поділилась Злата Огнєвіч.



Злата Огнєвіч відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Утім, артистка заінтригувала іншим сторіз. На відпочинку в Африці вона отримала букет квітів з нагоди дня народження. Один з фанатів поцікавився, від кого був цей презент, та зірка у відповідь написала: "Чоловік".



Злата Огнєвіч відповіла на запитання фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, Максим Тарапата нещодавно також спростував чутки про роман зі Златою Огнєвіч. Він зізнався, що не бореться за серце артистки. Чоловік поділився, що їхні стосунки – "не боротьба, а гармонійні адекватні відносини".