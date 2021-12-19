Розрив з переможцем "Холостячки" приніс Златі Огнєвіч багато болю, тому поки вона не готова до нових стосунків. Їй потрібен час, щоб "прийти в себе, трансформувати всі почуття в подяку". Максим Тарапата – один з фаворитів співачки на проєкті – це розуміє, тому попри шалену закоханість підтримує її як друг.

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Як Макс Тарапата дізнався про розставання "Холостячки" з Андрієм Задворним

Він чи не першим дізнався про розставання Злати та Андрія. За кілька днів після зізнання Задворного "Холостячка" сама зателефонувала Максиму, аби він допоміг з блогерською зйомкою. Той очманів, коли почув про розрив.

Я кажу: "Я вже в Андрія не запитаю, тому що ми завершили стосунки". Макс очманів у той момент і запропонував підтримку,

– пригадала артистка.

Нагадаємо, стосунки Злати Огнєвіч та Андрія Задворного тривали усього півтора місяця. Чоловік швидко охолов і просто на порозі її квартири зізнався, що розлюбив.

Чи можливі стосунки Злати Огнєвіч і Максима Тарапати

Злата зізналась, що останні кілька тижнів досить часто бачиться з Маском Тарапатою. Однак їхні зустрічі не схожі на романтичні побачення. Зараз вони лише друзі, але ані вона, ані він не виключають того, що почуття переростуть у кохання.

Я дуже щаслива, що в моєму житті є така людина… Дружба завжди будується на любові, довірі, розумінні. Дружба для мене – це теж любов до людини. Я хочу сказати, що все можливо,

– заявила Злата Огнєвіч.

"Любов – сильне й глибоке почуття. Я б не хотів, щоб Злата просто зникла з мого життя. Зараз в наших стосунках зі Златою відкривається трошки інша грань", – додав Максим Тарапата.

Злата Огнєвіч і Максим Тарапата / Фото з інстаграму учасника "Холостячки"

Зазначимо, в дружбу зі Златою Огнєвіч вірить і інших фіналіст "Холостячки" – Дмитро Шевченко. Він знайшов своє щастя після проєкту, тому зі співачкою спілкується як з подругою – вона час від часу телефонує йому й хоче прийти на тренування по боксу.