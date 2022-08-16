Про це Злата Огнєвіч розповіла у своєму інстаграмі. Вона опублікувала відео з вечірки в 4-зірковому готелі Palmira Palace в окупованій Ялті та заявила, що її пісню "Зозуля" вкрали "дві л*рви".

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У Криму вкрали пісню Злати Огнєвіч "Зозуля"

Ісконно русская забава – красти та видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою у виконанні двох л*рв, які й гадки не мають про закони та авторські права. Хоча про що я пишу, які права можуть бути у громадян рфії. Вибачте, але мене нудить,

– емоційно відреагувала Злата Огнєвіч.

До слова, артистки наскільки недолугі, що співають "Зозулю" під мінус з її голосом на беках. Однак зірка вірить, що невдовзі сама виконає свій хіт з нагоди звільнення Криму від російських окупантів.

"Крим, сподіваюся дуже, що незабаром "Зозуля" пролунає на Дні звільнення Криму по всім чарівним містам півострова", – завершила Злата Огнєвіч.

Реакція мережі на крадіжку росіян

Анатолій Анатоліч: "Скільки свого часу я провів заходів в Palmira Palace. І зараз бачу це... Дві жаби";

"Скільки свого часу я провів заходів в Palmira Palace. І зараз бачу це... Дві жаби"; "Таку шикарну пісню спотворити. Свого нічого придумати не можуть, добралися до наших артистів і їхніх пісень. Бісять уже";

"Гидота! Я люблю цю пісню дуже, але після такого виконання хочу блювати";

"Як жахливо звучить. Фу, їхнє виконання навіть порівнювати з вашим не можна";

"Співають крадене вони, а соромно мені";

"Герб рашки наживо – дві тупі курки";

"Іспанський сором. Яка жесть";

"Це жах, нація – деградація".

Нагадаємо, що прем'єра пісні "Зозуля" відбулася в грудні 2010 року. Задля її створення команда Злати Огнєвіч виїжджала в ліс, де записувала справжню зозулю. У ній також звуки колісної ліри, сопілки та карпатської трембіти.

Злата Огнєвіч – Зозуля: дивіться відео онлайн