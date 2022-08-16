Они встретились в Киеве – в одном из ресторанов на берегу Днепра. Злата Огневич тут же опубликовала сторис, спросив: "Интересно, чей это мужской голос за кадром". Среди вариантов ответов были Дмитрий Шевченко, Виталий Кличко, Алексей Тригубенко и, конечно, Максим Тарапата.
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Злата Огневич сходила на свидание с Максом Тарапатой из "Холостячки"
Мне приятно, что вы узнаете голос того самого мужчины, который за кадром, но рядом. А я кое-что знаю, но пока буду молчать,
– заинтриговала Злата Огневич.
"Наконец-то встретились. Как всегда было о чем поговорить", – прокомментировал сам Максим Тарапата.
Злата Огневич с Максом Тарапатой из "Холостячки" / Фото из инстаграма певицы
Что известно об отношениях Златы Огневич с Тарапатой
- Напомним, в финале "Холостячки" Злата Огневич избрала Андрея Задворного, который быстро охладел и разлюбил ее. После болезненного разрыва звезду поддержал именно Максим Тарапата, откровенно признавшийся в своих чувствах и не исключавший, что их дружба может перерасти во что-то большее.
- "Я бы не хотел, чтобы Злата просто исчезла из моей жизни. Сейчас в наших отношениях со Златой открывается немного другая грань", – говорил мужчина в декабре. Сама Огневич тоже не исключала, что может построить отношения с Тарапатой, ведь "дружба – это тоже любовь к человеку".
- Правда, уже в январе они расставили все точки над "и" и решили, что между ними только "настоящая дружба, которая только может быть между мужчиной и женщиной".