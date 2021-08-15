Гроші не пахнуть: зірки-зрадники, які покинули Україну заради російських гастролей і нагород

За 30 років Незалежності Україна здійснила безліч культурних проривів, завдяки яким про нас заговорив весь світ. Однак в її біографії є й темні сторінки, котрі ніколи не викреслити з пам'яті. Пов'язані вони з тими, хто спочатку прославив Батьківщину, а тоді спаплюжив своє ім'я – перемикнувся на бік Росії після подій 2014 року.

Напередодні 30 років Незалежності України редакція Showbiz 24 пропонує пригадати артистів, які на початку 2000-х були національними кумирами й купались в народній любові, а на тлі війни з Росією – стали антигероями. Хто назавжди нівелював свій вклад в українську культуру, дізнавайтесь нижче.

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Софія Ротару

Софія Ротару – виконавиця безсмертного хіта Володимира Івасюка "Червона рута" та авторка найпопулярнішої пісні нульових – "Одна калина". Вона яскраво представляла Україну на естрадному Олімпі, з'являючись на світових сценах у національних вбраннях – вишиванках.

Не дивно, що Ротару титулували найпрестижнішими державними нагородами – Почесною відзнакою Президента України, Орденами княгині Ольги, званнями Герой України та народна артистка України.

Софія Ротару / Фото Катерина Чеснокова

Разом з тим, українська співачка завжди змагалась за першість з російськими знаменитостями, навіть нові концертні програми презентувала у Кремлівському палаці. Відтак, після подій 2014 року Софія Ротару не стала відмовлятись від російських гонорарів у десятки тисяч євро.

На пару з гастролеркою Вірою Брежнєвою вона вітала росіян з Новим роком і Днем захисника в Москві.

Без докорів сумління Ротару прийняла найпрестижнішу музичну нагороду Росії – "Золотий грамофон". Церемонія вручення премії відбулась у Державному Кремлівському палаці в листопаді 2017 року.

Українка є незмінною гостею російського фестивалю "Пісня року", від участі в якому відмовилась лише 2018 року. Щоправда, не через патріотичну позицію, а через страх провокацій у зв'язку з впровадженням воєнного стану.

Разом з тим співачка активно виступає на приватних вечірках перед російськими олігархами.

Софія Ротару вперто відмовлялась спілкуватися з журналістами на тему українсько-російських відносин. "Кожен з нас хоче, щоб настав мир, і я цього бажаю", – заявляла зірка 2015 року. Нейтралітет артистка вдавала до листопада 2019 року, поки її концертний директор не повідомив: вона ніколи не допомагала українським військовим.

Софія Ротару ніколи не спонсорувала АТО. Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну,

– заявляв Сергій Лавров.

За кілька місяців після резонансного зізнання Софія Ротару повернулась в Україну. У грудні 2020 року вона виступила на новорічному концерті "Кварталу 95", запис якого відбувався у Палаці Спорту. Відтоді співачка вважає за норму поєднувати концерти в Україні з гастролями в Росії.

Ані Лорак

Дівчині з Буковини судилося стати національною гордістю, адже вона з'явилась на світ у тому ж будинку, що й легендарний Володимир Івасюк, її батько-диригент обстоював все українське, а мати працювала дикторкою на радіостанції. Все йшло за планом. У 21 рік Кароліна Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак) стала наймолодшою заслуженою артисткою України, а через дев'ять років – виборола друге місце на Євробаченні-2008.

Ані Лорак на Євробаченні-2008 / Фото з офіційного сайту конкурсу

Після срібла на міжнародному пісенному конкурсі Ані Лорак опинилась на піку популярності. Вона здобула шалений успіх не лише в Україні, а й в Росії, де її просував Філіп Кіркоров. Відтак, після вторгнення російських військ співачка гастролювала країною-агресором і давала концерти в палаці "Україна".

Однак впіймати двох зайців артистці не вдалось: в Україні її закидували камінням і сирими яйцями, а в Росії – внесли до "чорного списку", обмеживши участь у новорічних корпоративах. Згодом Алі Лорак таки повернулась до числа зірок першого ешелону російського шоу-бізнесу.

З 2017 року російська гастролерка активно літала до Києва і навіть заробляла на українцях. Вона стала special guest на масштабному концерті в Палаці "Україна", який був присвячений 15-річчю балету Freedom, засвітилась в українському реаліті-шоу "Час будувати", яке вела Оксана Марченко, виступала на закритій новорічній вечірці в одному зі столичних готелів.

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Цього року Ані Лорак як ніколи часто приїжджала в Україну. Все тому, що гастролерка готує до випуску нову пісню українською мовою! Ба більше, вона так засумувала за Україною, що дасть два концерти в одеському клубі Itaka Beach Resort & Night Club. Майбутній виступ співачки вже встиг розгнівити публіку й громадських активістів.

Світлана Лобода

Шлях Ані Лорак повторила українська співачка Світлана Лобода. Вона також представляла Батьківщину на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, щоправда, 2009 року, і також не відмовилась від російських гонорарів після подій 2014 року. Гастролерка намагалася особливо не афішувати поїздки в Росію, аби паралельно виступати в Україні.

Однак Світлані Лободі, як і Ані Лорак, це не вдалось. 2016 року активісти зірвали три її концерти:

в Івано-Франківську вони заблокували зал;

у Тернополі – скандували "ганьба" та вимагали визнати Росію країною-агресоркою;

у Чернігові – закидали закривавленими рублями та гільзами.

Через рік запроданку змусили тікати зі свого концерту в Одесі – вона не могла спокійно покинути нічний клуб, тому її вивезли морем на катері.

Світлана Лобода / Фото з інстаграму співачки

На диво, "теплий прийом" українців не відбив у Світлани Лободи охоту їздити в Росію. На пару з Ані Лорак вона з'являлась на музичних фестивалях і червоних доріжках, виступала перед олігархами та вважала російські нагороди за трофеї.

Одіозна гастролерка скаржилась на погрози українських радикалів, а зірвані концерти пояснювала "бєспрєдєлом" в Україні. Відтак, з 2017 року вона таки припинила давати концерти на Батьківщині. Скандальне повернення Світлани Лободи відбулось у грудні 2020 року. Разом з Валерієм Меладзе вона виступила на приватній вечірці в київському закладі.

Здається, вони з Ані Лорак дотримуються однієї тактики, адже обоє анонсували серпневий концерт в одному й тому ж одеському клубі. Лобода встигла з'явитися на кількох українських радіостанціях і навіть презентувати пісню українською мовою. Щоправда, фанів з країни-агресора зірка не обділила – композиція Indie Rock (Vogue) вийшла й російською.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій – авторка хітів, які на пам'ять знала вся країна – "Пусть вам повезет в любви", "Я буду твоя", "Одолжила". Вона переспівувала народні пісні, чим полюбилась українській публіці. Розквіт її творчості припав на перші роки Незалежності, однак у скрутний час вона чи найпершою покинула Батьківщину.

За лічені місяці після окупації Криму, в червні 2014 року, Таїсія Повалій виступила на фестивалі "П'ять зірок", який пов'язали зі святкуванням Дня Росії. Задля цього вона поїхала не в Москву чи Санкт-Петербург, а в окуповану Ялту! Не забарилась співачка й з концертами в Кремлі, де отримала нагороду "Шансон року" і співала з Басковим. Вона зривала аншлаги на російському телебаченні та зізнавалась у коханні до батьківщини Путіна – Санкт-Петербурга.

Таїсія Повалій з російською нагородою / Фото з інстаграму співачки

Сама Таїсія Повалій відмовлялась пояснювати свою регулярну концертну діяльність у Росії. Замість неї це зробив син. Денис Повалій наголосив, що його зіркова матуся "втратила тут роботу взагалі", тому не буде "йти сюди каятися". Під словами "тут" і "сюди" юнак мав на увазі Україну.

У жовтні 2018 року артистка вперше за довгий час повернулась в Україну та несподівано назвала її домом: "Скільки б літаків не було, а все одно тягне додому". Схоже, такий демонстративний прояв любові був для того, щоб наступного року зібрати столичний Палац "Україна". Однак дива не сталось – сольний концерт російської гастролерки скасували. Відтоді Таїсія Повалій не сунеться в Україну як Ані Лорак чи Світлана Лобода й далі отримує російські нагороди.

MARUV

Епатажна MARUV (справжнє ім'я – Ганна Корсун) мала всі шанси стати національною гордістю, ефектно представивши Україну на Євробаченні-2019 з електронним хітом Siren Song. Однак після перемоги на Національному відборі співачка не підписала фінальний договір з НСТУ і не поїхала на міжнародний конкурс в Ізраїль.

Вона нібито була готова взяти на себе всі витрати та відмовитися від виступів у Росії, куди її активно кликали. Зірку не влаштовували інші умови договору: "Я не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".

MARUV на Нацвідборі на Євробачення-2019 / Фото з інстаграму конкурсу

Після скандалу з Євробаченням MARUV, яка називала Крим українським і хотіла миру, отримала нагороду в Росії. Країна-агресор визнала її "Проривом року", а вона подякувала премії ZD AWARDS і пообіцяла приїхати з концертом. Відтак, співачка спочатку виступила на дні народженні продюсера і бізнесмена Йосипа Пригожина, який підтримує Путіна, а згодом виконала пісню для Євробачення у Москві на ЖАРА Music Awards.

У листопаді 2019 року любителька гастролей втрапила в новий скандал. Вона здобула перемогу на MTV Europe Music Awards як російська співачка. MARUV присудили відзнаку "Найкращий артист за версією телеканалу "MTV Росія". Після цього вона назвала себе світовою артисткою, яка буде їздити на премії та з концертами, "куди захоче і як захоче".

Зараз скандальна MARUV не поспішає повертатися в Україну. Вона отримує нагороди як російська співачка, записує дуети з одіозним Філіпом Кіркоровим, стає суддею російських шоу та ведучою російських каналів. Схоже, статус російської гастролерки її цілком влаштовує. Як кажуть, гроші не пахнуть.