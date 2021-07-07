Одіозна Ані Лорак прилетіла в Україну кілька днів тому. У своєму інстаграмі вона залишила фото, де позує у строгій чорній сукні біля багатоповерхівки Києва. Востаннє співачка була у Києві в січні 2021 року.
До слова Ані Лорак розповіла, чи змінилось ставлення українців до неї з приходом нової влади
"Місто натхнення. Ми знову готуємо бомбу в турборежимі. Як думаєте, що вас чекає?" – йдеться у дописі Лорак.
Фанати запитали її у коментарях, чи це буде композиція українською мовою, на що та відповіла "Так". Чимало підписників Ані Лорак запідозрили, що вона прилетіла для участі у фестивалі Atlas Weekend, але у списку виконавців її заявлено не було.
Реакція мережі
Фанати розділились у думках з приводу приїзду Лорак в Україну. Були такі, що засудили її повернення, але знайшлись і ті, які зраділи новині і попросили артистку приїхати у їхнє місто чи дати тур Україною.
- "Ви вже стільки намутили всього, що пісня українською не допоможе вилізти з цього г*вна";
- "Це що виходить, що треба на Батьківщину з'їздити і так переживати";
- "Шкода, що тобі в'їзд в Україну не заборонили";
- "Чому тоді не "надихатись" на Московії?";
- "Розкажи чому на серці жаль? Кидай ту "расею", вони тобі чужі люди, та їдь додому назавжди, українці – добрі, пробачать. Проси пробачення, бо винна".
- "Кароліно, нарешті ви в Україні! Дуже хотілося б на виступ, швидше би тур по Україні";
- "Ми б дуже хотіли бачити Вас на Atlas Weekend! Дай Боже";
- "Чекаємо концерт в Києві! Кароліна, ну коли ж!";
- "Як завжди найстильніша і шалено красива діва!";
- "Яка стильна! Ви сказали, що зовсім скоро скажете назву нового майбутнього альбому. Як "скоро? Ми чекаємо з нетерпінням!".