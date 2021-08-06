На офіційній сторінці музичного конкурсу в інстаграмі з'явилась інформація, що Софія Ротару виступить на відкритті "Нової хвилі". Відбудеться це 19 серпня, за п'ять днів до того, як співачка навідається в Україну.

Радимо прочитати Андреа Бочеллі, Ротару і Потап: хто виступатиме на День Незалежності у Києві

"Я назову планету именем твоим" від радості наближення "Нової хвилі 2021" та від того, що Софія Ротару виступить на нашій сцені на концерті на честь відкриття конкурсу", – йдеться в дописі.

Після цього Софія Ротару планує приїхати в Україну та в День незалежності, 24 серпня, вийти на сцену НСК "Олімпійський". Російська гастролерка долучиться до концерту з промовистою назвою "Найкращі пісні незалежності".

Софія Ротару виступить на "Новій хвилі" в Росії / Фото з інстаграму конкурсу

На музичному конкурсі з'явиться не лише Ротару, а й інші українські артисти, які не проти підзаробити в Росії:

Світлана Лобода, яка також зібралась в Україну з концертом;

скандальна MARUV;

Ані Лорак, яка дасть аж два концерти в Одесі після 7 років затишшя в Україні;

одіозна Таїсія Повалій.

Нагадаємо, "Нова хвиля" – міжнародний конкурс молодих виконавців, який триває шість днів. До 2014 року його проводили в курортній Юрмалі, а коли росіянам Валерії, Кобзону, Газманову та іншим заборонили в'їзд до Латвії, оперативно перенесли в Сочі.