На офіційній сторінці музичного конкурсу в інстаграмі з'явилась інформація, що Софія Ротару виступить на відкритті "Нової хвилі". Відбудеться це 19 серпня, за п'ять днів до того, як співачка навідається в Україну.
Радимо прочитати Андреа Бочеллі, Ротару і Потап: хто виступатиме на День Незалежності у Києві
"Я назову планету именем твоим" від радості наближення "Нової хвилі 2021" та від того, що Софія Ротару виступить на нашій сцені на концерті на честь відкриття конкурсу", – йдеться в дописі.
Після цього Софія Ротару планує приїхати в Україну та в День незалежності, 24 серпня, вийти на сцену НСК "Олімпійський". Російська гастролерка долучиться до концерту з промовистою назвою "Найкращі пісні незалежності".
Софія Ротару виступить на "Новій хвилі" в Росії / Фото з інстаграму конкурсу
На музичному конкурсі з'явиться не лише Ротару, а й інші українські артисти, які не проти підзаробити в Росії:
- Світлана Лобода, яка також зібралась в Україну з концертом;
- скандальна MARUV;
- Ані Лорак, яка дасть аж два концерти в Одесі після 7 років затишшя в Україні;
- одіозна Таїсія Повалій.