З першого дня повномасштабного вторгнення чимало зірок змінили мікрофони на зброю, долучилися до лав тероборони та ЗСУ. Вони разом з іншими військовими бережуть українців від ворожої навали. Знаменитості вітають колег і всіх воїнів з професійним святом. З якими словами відомі люди звернулися до захисників – дивіться і читайте далі.

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Відеопривітання від зірок з Днем захисників і захисниць України

Світлана Тарабарова

Захисники та захисниці! Неймовірні, хоробрі! З усього серця я, Світлана Тарабарова, вітаю вас! Дякую за ваш подвиг, за те, що робите для всіх нас! Бережіть себе! Бажаю міцного здоров'я, хороших побратимів поруч. Разом до перемоги. Дякую, що ви у нас є! Обіймаю.



Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму співачки

JULIK

Я хочу привітати абсолютно кожного: медиків, Збройні Сили України, наших захисниць, територіальну оборону. Друзі, хочу побажати міцного здоров'я, міцних нервів, адже вони зараз дуже потрібні. Я вірю, що перемога буде за нами, вона настане дуже швидко. Слава Україні!



JULIK / Фото з інстаграму артиста

MamaRika

Я вітаю всіх наших воїнів, захисників і захисниць. Хочу сказати вам величезне дякую, до неба й назад, за все, що ви для нас робите прямо зараз. Ви бороните Україну від зла. Завдяки вам ми щодня прокидаємося, п'ємо каву, обіймаємо наших дітей. Завдяки вам ми впевнені в нашому майбутньому і точно знаємо, що перемога близько. Ви надзвичайні. Вами захоплюється весь світ. Вас неймовірно любить вся Україна.

Також я хочу подякувати моїм колегам, які змінили музику на зброю, записалися в лави ЗСУ і тероборони, щоб пройти весь цей важкий шлях заради кожного з нас. Ми пишаємося вами! Зовсім скоро, після перемоги, ми чекаємо всіх вас додому. Живими та здоровими. Бо інакше й бути не може. Бережіть себе, рідненькі! Слава Україні!



MamaRika / Фото з інстаграму співачки

NAVKA

Хочу подякувати кожному захиснику, кожному воїну, який бореться за Україну та нашу незалежність. Дякую всім, хто стримує цю дику орду росіян. Завдяки вам, хлопці та дівчата, зараз гордо називатися українцем. Дякую вам, що я українка. Дякую, що бережете небо для моїх дітей. Наші діти розвиватимуть Україну, зроблять з неї таку красиву країну, яку мало хто може уявити. Зі святом вас!



NAVKA / Фото з інстаграму співачки

POSITIFF

Вітаю наших козаків і козачок з Днем захисника України! Бажаю завжди бути в гарному, бойовому настрої, тішити нас новими перемогами та смажити русню, щоб аж хрустіло! Слава Україні! Слава ЗСУ!



POSITIFF / Скриншот з відео

YAROMIYA

Вітаю вас з Днем захисника України! Я вклоняюсь перед вашою мужністю та впевнена, що завдяки таким героям нашої держави ми переможемо. Спасибі за те, що ви є. Бойового духу вам, позитивного настрою до перемоги. Слава нашій Україні! Слава нашим героям!



YAROMIYA / Фото з фейсбуку співачки

Тарас Цимбалюк

Я вітаю всіх причетних з Днем захисника. Сили нам, оптимізму, єдності, яка ніколи не завадить. І пам'ятайте, що з кожним днем ми наближаємо нашу перемогу. Величезна подяка і низький уклін нашим захисникам. Слава Україні.



Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Анастасія Цимбалару

Я приєднуюсь до всіх побажань. Сьогодні, як і щодня, мені хочеться сказати вам дякую. Дякую за вашу сміливість, мужність, за ваше щире серце. Дякую за можливість прокидатися зранку, усміхатися, бачити поруч своїх близьких. Дякую за те, що бороните нас там. А ми тут, у тилу, обіцяємо зробити все, щоб після вашого повернення додому нам не було соромно дивитися вам в очі. Ми чекаємо на вас. Знайте, що з вами не страшно. Бережи вас Боже!



Анастасія Цимбалару / Фото з інстаграму акторки

Diana Gloster

Дорогі артисти, захисники та захисниці, я пишаюся вашою відвагою, силою, глибокою любов'ю до країни. Саме завдяки вам ми набагато швидше рухаємося до перемоги. Дякую вам за це! Міцно вас обіймаю. Будь ласка, пам'ятайте, що тут, у тилу, ми робимо все для того, щоб ефективно підтримувати вас щодня. Слава Україні!



Diana Gloster / Фото з інстаграму співачки

КилимМен (Kalush Orchestra)

Дуже багато колег по цеху з культурного фронту перейшли в бойовий. З нагоди такого дня хочу привітати їх та всіх інших захисників і захисниць України. Друзі, ви справді є тим двигуном, який рухає нас у напрямку до мирного, хорошого, успішного життя. Я пишаюся, що українець. І це все завдяки кожному з вас. Слава Україні! Зі святом!



КилимМен (Kalush Orchestra) / Фото з інстаграму артиста

Злата Огнєвіч

Вітаю незламних, сильних, щирих і сміливих з Днем захисника України! Я щиро дякую вам за те, що боретеся і вибиваєте ворога з кожного сантиметра нашої рідної землі. Саме завдяки таким як ви героям наша Україна переможе. Слава Україні та її героям!



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

Сергій Лазановський

Хочеться подякувати й висловити підтримку своїм колегам, артистам, які змінили мікрофон в руках на зброю. Саме ви є нашими ангелами-охоронцями. Ви щодня даруєте нам друге життя. Дякую вам. Пам'ятайте, що весь український народ нетерпляче чекає на ваше повернення, повернення на ваше місце сили, а саме – сцену. Давайте разом впевнено рухатися до нашої перемоги. Слава Україні! Бережіть себе, хлопці!



Сергій Лазановський / Фото з інстаграму артиста

Катерина Кухар

Сьогодні я хочу звернутися до наших захисників, до Збройних Сил України. Я вірю у вашу мужність, стійкість, незламність, професіоналізм. Я вірю в те, що завдяки вам в Україні скоро настане мир. Весь світ знає, як ви героїчно звільняєте кілометри нашої землі, як ви бороните наші міста. Бережіть себе! Тримайтеся! Ми сильна, незламна нація. Зі святом вас, наші любі!



Катерина Кухар / Фото з інстаграму прими-балерини

Олександр Педан

Вітаю з Днем захисника України всіх військових, хлопців і дівчат. Особливе вітання летить до моїх колег. Знаю, що на фронті зараз багато зірок, артистів. Дякую вам усім за те, що ви робите. Дякую за можливість нам тут, у тилу, робити власні справи й підтримувати Україну, разом рухатися до перемоги.



Олександр Педан / Фото з інстаграму ведучого

Наталка Карпа

14 жовтня – День захисника України. Багато хто з моїх колег по цеху, по творчості взяв зброю в руки та зараз захищає країну. Я вітаю всіх хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які зараз стоять на захисті нашої держави та відвойовують кожен її клаптик. Я бажаю нам сили, терпіння. Разом до перемоги! Я впевнена, що нам вдасться вигнати ворога з нашої країни й відбудувати незалежну, сильну, красиву Україну. Разом ми сила! Все буде Україна!



Наталка Карпа / Фото з інстаграму співачки

Ектор Хіменес-Браво

Вітаю всіх захисників України. Ви – приклад для всього світу. Бажаю вам терпіння і сил. Дякую вам! Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!



Ектор Хіменес-Браво / Фото з інстаграму шеф-кухаря

Ольга Сумська

День захисника України – це свято нескорених. Бо не зважаючи на всі випробування, дух українського народу не вдається зламати жодному з ворогів. Захисники України – це ті, для кого поняття честь, гідність, сила, витримка і відповідальність – не просто слова. Це ті, хто готові не на словах, а на ділі повсякчас захищати свою родину, свій народ, свою країну. Нехай Покрова Пресвятої Богородиці оберігає вас, наші мужні воїни світла. Слава захисникам і захисницям України! Героям слава!



Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки

Alyosha

14 жовтня стало для нас усіх особливим святом. Воно набуло глибшого, ціннішого, важливішого значення. Думаю, що тепер ми ніколи не забуватимемо його. І кожен українець, який має велику, щиру любов до своєї землі, завжди вітатиме захисників і захисниць з цим прекрасним святом. І я щиро дякую і вітаю всіх, хто боронить, робить все задля нашого щасливого майбутнього, задля нових поколінь, які виростуть в оновленій квітучій країні. Ми переможемо! Це однозначно. Іншого варіанту немає. Тримаймося разом! Захищаймо хто як може. Щиро дякую всім, хто ціною свого життя боронить незважаючи ні на що. Дякую сім'ям, які чекають. Це герої, справжні герої для всього світу. Я дуже пишаюся вами, українцями. Люблю вас.



Alyosha / Фото з інстаграму співачки

Арсен Мірзоян

Від щирого серця вітаю всіх, хто зараз боронить рідну землю, боронить Україну від цієї нечисті. Якщо раніше це свято сприймалося як професійне, то зараз, скоріш за все, це ідентифікація нації. Дуже багато людей приєдналися і підтримують Збройні Сили України на не менш важливих фронтах. І все це і є Збройні Сили України. З чим я вас і вітаю. Українська нація нездоланна. Слава ЗСУ.



Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму артиста

Оля Цибульська

Хлопці та дівчата, захисниці й захисники, дякуємо за ваш подвиг і з усього серця вітаємо з Днем захисника України! Дякую, що ви захищаєте дорослих і дітей, ми дуже пишаємося вами!



Оля Цибульська / Фото з інстаграму співачки

Наталія Могилевська

Я хочу привітати всіх захисників і захисниць. Сьогодні ваше свято. Хочу передати величезну, сердечну вдячність від всього народу України. Хочу присвятити вам вірш:

Ти живим повертайся, солдате,

Ради тих, що там вдома чекають,

Що за тебе у небо взивають.

Ради нас, повертайся назад.

І не вір, що шепочуть вітри,

Вір, що це лиш часова розлука,

Що обіймуть тебе ніжно руки,

Що шептали й просили: "Не йди".

Ти у серці печаль не ховай,

Хоч буває до болю тривожно

Мужнім плакати, кажуть, не можна,

Ти міцніше надію тримай.

Ти лишив за спиною свій дім,

Протиставши навалі ворожій,

І стоятимеш, скільки лиш взмозі,

Прикриваючи серцем своїм.

Не кордони, не землю, – людей

Рідних, близьких, дітей, сиву маму

Їх молитви для тебе – наснага

Їх молитви для серця лілей.

Ради нас, повертайся назад

І прикрий серце вірою в Бога

А якщо стане зовсім не змога,

Бий у небо щосили набат

І не смій не вернутись назад.



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму співачки

Дякуємо, що захищаєте! Слава героям України!