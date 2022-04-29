Женя Галич відзначає день народження 29 квітня. У теперішній ситуації зовсім немає настрою для святкування. Зараз музикант разом з нашими військовими виганяє ворогів з України.

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Женя Галич звернувся до прихильників

Артист опублікував у мережі відео, яке зняв на фронті. Женя постав перед камерою у військовій формі. Він воює і вірить, що зовсім скоро відсвяткує не лише день народження, а й перемогу, зустрінеться з прихильниками на концертах. А поки просить їх про допомогу підрозділу, разом з яким бореться за щасливе майбутнє всього українського народу.

Всім привіт. В мене сьогодні день народження. Найкращий подарунок – наближення перемоги. Дякую за привітання. Ви найкращі!

– написав Женя.

Артист додав реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти на допомогу для його підрозділу. Пізніше чоловік обіцяє показати, що на них придбали.

Картка "Монобанку": 5375411504873774

Отримувач: Галич Євген Андрійович

IBAN: UA133220010000026200327542949

ІПН/ЄДРПОУ: 3080019351

Женя Галич звернувся до прихильників: дивіться відео онлайн

Хто з колег артиста також приєднався до тероборони чи ЗСУ – дізнавайтеся за посиланням.