Буде ще багато, – продюсер Вадим Лисиця заступився за подругу Лободу після скасованого концерту

Відомий в Україні саундпродюсер Вадим Лисиця підтримав Світлану Лободу на тлі скандального концерту до Дня Незалежності, який скасували. Він назвав її людиною з великої літери та напророкував ще багато сольників.

Зі Світланою Лободою Вадим Лисиця працює останні 8 років, з моменту її активної кар'єри в Росії. Тож поки репер Ярмак називає її запроданкою та відкриває свій збір на "Охматдит", музичний продюсер заступається публічно. Він наголошує, що артистка багато допомагає постраждалим і військовим, але мало про це говорить.

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Вадим Лисиця заступився за Світлану Лободу

Лобода, я завжди підтримаю тебе! Бо ти в першу чергу людина з великої літери! Ти рідко говориш про свої справи на користь постраждалих та військових, але робиш це постійно та з величезною щедрістю! Я тому свідок! Правда завжди перемагає! Буде ще багато зустрічей твоїх шанувальників з твоїм талантом,

– висловився Вадим Лисиця.

Усім, хто вважає, що благодійність Лободи – це "спосіб відкупитися й замилити людям очі", Вадим Лисиця лаконічно відповів: "То не ходіть на її концерти".

До речі, зовсім нещодавно саундпродюсер висловлювався про Ані Лорак, яку знає майже 20 років. Він вважає, що зрадниці бракує інтелекту, щоб усвідомити, що насправді відбувається. До того ж за його словами, у неї ніколи не було "пунктика" повернутися додому, як у Світлани Лободи.

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