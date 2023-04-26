На думку Вадима Лисиці, єдиним правильним рішенням для Ані Лорак було "повернутися в Україну й бути зі своїм народом", але вона не може второпати це самотужки. І причина не тільки в любові до грошей.

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Вадим Лисиця висловився про Ані Лорак

Російську гастролерку продюсер знає близько 20 років і каже, що вона завжди відрізнялася від українських артистів, а після 2014 року повністю відхрестилася від Батьківщини. У неї нібито не було "пунктика" повернутися додому, як, наприклад, у Світлани Лободи, котра, "постійно намагалася, і коли почалася повномасштабна агресія, зробила свій вибір, приїхала, все ж таки щось тут робить, і досить успішно". Це нібито відштовхувало його як музичного продюсера.

Я досить давно знаю Кароліну, ще з давніх-давен, коли вона була маленькою дівчинкою. Ще тоді я бачив, що вона не досить адекватно сприймає реальність. На те були свої причини, я розумію, але воно ж так і було… Мені здається, вона не досить чітко розуміє, що відбувається, через те, що рівень інтелекту не дозволяє це зробити,

– висловився Вадим Лисиця.

"Мені шкода, що такий персонаж існує в українській історії – ця запроданка поїхала в Росію й там сидить", – підсумував саундпродюсер.