Со Светланой Лободой Вадим Лисица работает последние 8 лет, с момента ее активной карьеры в России. Так что пока репер Ярмак называет ее запроданкой и открывает свой сбор на "Охматдет", музыкальный продюсер заступается публично. Он отмечает, что артистка много помогает пострадавшим и военным, но мало об этом говорит.
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Вадим Лисица вступился за Светлану Лободу
Лобода, я всегда поддержу тебя! Ибо ты в первую очередь человек с большой буквы! Ты редко говоришь о своих делах в пользу пострадавших и военных, но делаешь это постоянно и с огромной щедростью! Я тому свидетель! Правда всегда побеждает! Будет еще много встреч твоих поклонников с твоим талантом,
– высказался Вадим Лисица.
Всем, кто считает, что благотворительность Лободы – это "способ откупиться и замылить людям глаза", Вадим Лисица лаконично ответил: "Так не ходите на ее концерты".
Кстати, совсем недавно саундпродюсер высказывался об Ани Лорак, которую знает около 20 лет. Он считает, что предательнице не хватает интеллекта, чтобы осознать, что происходит. К тому же, по его словам, у нее никогда не было "пунктика" вернуться домой, как у Светланы Лободы.
Что известно о скандальном концерте Лободы в Киеве
- Ее первый с момента полномасштабного вторжения концерт в Киеве должен был состояться 25 августа в гостинично-ресторанном комплексе Osocor Residence. У организаторов была благотворительная цель – собрать средства на восстановление ЛОР-отделения "Охматдета", однако в сети это назвали "отбеливанием любительницы русского бабла".
- Еще больше хейта полилось после того, как выяснилось, что концерт Лободы с "Охматдетом" не согласовывали. О ее благотворительном намерении в больнице узнали из СМИ.
- Сначала в Osocor Residence заявили, что выступление артистки отменять не будут, потому что всегда тщательно подбирают артистов для своих благотворительных мероприятий и никогда не утверждают ни их, ни афиши с "Охматдетом". Однако уже на следующий день там отказались от выступления Лободы, чтобы "сохранить внутреннее единство".