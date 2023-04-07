Син Іван вже погодився, – Юрій Горбунов прокоментував плани всиновити дитину з Катею Осадчою

Після початку повномасштабної війни в Україні багато зіркових пар задумалися про всиновлення дитини. Тепер про це заговорили і зіркові ведучі – Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Проте вони зізнаються, що поки були лише розмови.

Пара телеведучих зізналася, що зараз складно провести цей процес через війну, тому вони повернуться до цього питання після перемоги. Раніше ми розповідали про рішення усиновити дитину ще одного ведучого Тімура Мірошниченка.

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У інтерв’ю Славі Дьоміну ведучий Юрій Горбунов розповів про бажання всиновити дитину. Він зізнався, що вони з дружиною планують забрати саме сироту, у якої немає батьків.

Окрім цього, зіркові батьки вже навіть поговорили про це зі своїм старшим сином Іваном. Хлопчик не проти цього і вже готовий до поповнення в родині.

От я питаю в Івана, чи хотів би він, щоб у нас ще був хлопчик чи дівчинка. Він каже, що хотів. Адже тут важливо, як твої діти до цього ставляться,

– розповів Горбунов.

Проте поки що зіркова пара не приступила до процесу усиновлення, адже закони України не дають можливості зробити це під час війни.

Дивіться інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: відео

Додамо, що у 2021 році Катерина Осадча стала матір’ю втретє. У зірки народився син, якого назвали Данилом. Крім того, ведуча виховує спадкоємця Іллю від попереднього шлюбу з Олегом Поліщуком, а також має спільного сина Івана з Юрієм Горбуновим.

Хто ще з зірок думав про всиновлення дитини: