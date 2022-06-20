Телеведучий та ресторатор Даніель Салем зізнавався, що хоче всиновити дитину. Нещодавно він мав нагоду поспілкуватись про це з дружиною.

До слова Ступка, Дорофєєва, Цимбалюк: зірки, які розлучилися під час війни ФОТО

Даніель Салем про реакцію дружини на бажання всиновити дитину

Як розповів телеведучий, він є доволі хаотичним у прийнятті рішень. Але його кохана Маша поставилась до бажання чоловіка з розумінням.

Моїй сім'ї взагалі тяжко з такою людиною, як я. І я не втомлююся це повторювати й собі, і дружині. Я досить хаотичний. Маша розуміла, що коли почнеться війна, я піду настільки далеко, наскільки зможу. А коли я озвучив своє бажання про усиновлення, було легке мовчання, але розуміння. Я впевнений, що у нас все вийде,

– зізнався Даніель Салем.

Ресторатор почав займатися цим питанням та спілкуватися з людьми, які мають схожий досвід. Для нього це вкрай новий досвід, але це не стає на перешкоді.

"Я вже поспілкувався з багатьма людьми, які пройшли усі етапи всиновлення дітей. Тож можу з упевненістю сказати – процес запущений. Розумію, що це дуже важко, але ми впораємося. Упевнений – сім'я мене завжди підтримає. Поки деталей не розкриватиму, я вже займаюся цим питанням, але хочу все документувати, а вже наприкінці розповім вам. Для мене це все нове, я як сліпе кошеня, не щодня я удочеряю дитинку", – поділився ведучий.

Зауважимо, Даніель Салем розповідав, що під час війни всиновити чи вдочерити дитину неможливо, тому він хоче стати принаймні опікуном на цей час.

Хто з зірок хоче всиновити дитину