За його словами, це не було якесь миттєве рішення. В інтерв'ю 24 Каналу Тімур Мірошніченко розповів, що на це рішення дуже вплинуло повномасштабне вторгнення Росії.

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Коли вирішив всиновити дитину

ТІмур зізнається, що особисто в нього такі перші думки з'явилися, коли він в студентські роки з командою їздив до дитячих будинків, возив все необхідне та виступав перед дітьми, щоб якось підняти їм настрій.

Коли ти дивишся на цих малюків, звісно, хочеться всіх забрати. Ще тоді з'являлися думки, що рано чи пізно точно настане той момент, коли я буду готовий всиновити дітей,

– поділився Мірошниченко.

Водночас його дружина хотіла всиновити дитину з інших причин – йй лікарі казали, що не зможе мати власних дітей, тому вона була давно налаштована.

"Але, коли ми почали жити разом, коли одружилися, то в нас дуже швидко вдалося не одну, а навіть двох дітей народити", – каже ведучий.

За його словами, тепер ще бажання всиновити дитину стало ще більше, тригером став березень 2022 року, коли з’явилося багато відео, інформації про те, скільки дітей зараз залишаються без батьків.

Щось всередині "тьохнуло", що цей момент настав. І ми, навіть особливо не обговорюючи, в переписці, коли Інна з дітьми була в Німеччині, я тут, в Україні, почали спілкуватися, ніби вже все обговорили й це доконаний факт. Просто думки зійшлися одночасно на цьому,

– зізнався Мірошниченко.

До слова, у січні цього року Тімур та Інна Мірошниченки почали процес усиновлення. Ще тоді він коментував, що процеси, які передують безпосередньому знайомству з дитиною, тривають від декількох місяців до року.