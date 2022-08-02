Євген Кот і його дружина, чемпіонка України, Європи та світу з гімнастики Наталія Татаринцева давно мріють про дитину, працюють над цим. На початку повномасштабної війни подружжя навіть хотіло всиновити дитину.

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Євген Кот про всиновлення дитини

Наталія зізналася, що вони вже дуже довго планують дитину, працюють над цим. Війна стала справжнім ударом у цьому питанні: "Чи правильно взагалі мені зараз думати про дітей, коли йде війна? Люди, яким не так легко завагітніти, особливо мені, бо є певна історія, моя власна, мені доводиться над цим працювати кожного місяця. Це жіноча робота. Як внутрішня, так і з головою, гормонами. Ти цим живеш. Бо ти щодня бачиш дітей, з кожним місяцем дивишся на них, наче на своїх. Тобі хочеться це наче притягнути до себе. Кожного місяця, два тижні ти віриш, в тебе натхнення на те, що все здійсниться, а потім два тижні у тебе депресія. Але є лікар, який допомагає".

Євген постійно підбадьорює кохану. Він впевнений, що все вийде і вони зможуть народити власну дитину. Але про усиновлення подружжя також замислювалося.

На той момент ми були в одній групі з блогерами у соцмережах "Батальйон Блогерів". Там надіслали повідомлення про те, що маленькі діти залишилися без батьків і чекають на якісь родини. Я прийшов додому, запитав в дружини: "Ти бачила цю новину?". А вона у відповідь:" Я вже дзвонила. Дітей вже немає. Їх вже забрали люди, вже прихистили". Тоді ми не встигли, а зараз вже не можна усиновити дитину офіційно. Але ми думали над цим багато разів. Зараз це питання не стоїть першим, тому що ми хочемо самі це зробити",

– поділився Кот.



Євген Кот з дружиною Наталією / Фото з інстаграму танцівника

Війна на стосунки Євгена та Наталії ніяк не повпливала. Вони пережили карантин, він лише зміцнив їхній шлюб. Зараз у сім'ї змінилися пріоритети. Немає походів у ресторани, шопінгу. Закохані мріють стати батьками, більше часу проводять вдома, допомагають ЗСУ. Війна показала, що в житті найголовніше – сім'я.