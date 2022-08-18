Тема всиновлення під час війни все актуальніша. В умовах воєнного стану не можна всиновити дитину, однак після його закінчення багатьом українським сиротам будуть потрібні нові сім'ї. Чимало батьків гинуть на війні, тому тепер українцям потрібно подбати про майбутнє нащадків наших земляків.

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Ксенія Мішина про всиновлення дитини

Відомі люди часто порушують питання щодо всиновлення дітей. Так, акторка Ксенія Мішина заявила, що готова взяти дитину з дитячого будинку. Вона навіть говорила про це з сином Платоном, який сказав, що готовий стати старшим братом. Але спочатку Ксенія прагне знайти хорошого чоловіка, щоб діти росли в повноцінній сім'ї.

Наскільки мені відомо, сім'я має бути повною. Тому спочатку нам треба знайти гарного тата,

– написала Мішина.



Ксенія Мішина про всиновлення дитини / Скриншот інстаграм-сторіс акторки

Нагадаємо, у Ксенії Мішиної не склалися стосунки з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом. Тривалий час вони були разом, але згодом все-таки розійшлися.

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Зіркові батьки, які готові всиновити сироту