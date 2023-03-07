Тимур та Інна Мірошниченки визначилися, що хочуть всиновити хлопчика, який є однолітком їхніх дітей – Мії та Марка. Вони зібрали всі необхідні дозволи, пройшли медкомісію та перевірку житлових умов, а от з психологічними курсами виникли проблеми. І це не тому, що пара не готова до всиновлення.

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Тимур Мірошниченко обурився через психологічні курси перед всиновленням

Тимур Мірошниченко скаржиться, що киянам, які готові стати прийомними батьками, психологічні курси розтягують на три місяці – по одному заняттю на тиждень, і пропускати їх не можна. Це при тому, що в області всьому навчають за 10 днів.

За правилами, не можна пропускати жодного заняття. Тобто треба бути впевненим, що найближчі три місяці у будь-який день тижня ти точно можеш відвідувати ці психологічні курси. У моєму випадку це велика проблема, тому що, приміром, у травні мені треба буде їхати в Ліверпуль на Євробачення,

– наголосив Тимур Мірошниченко.

Зіркове подружжя пропонувало навіть оплатити навчання всієї групи, щоб пройти курси відразу, але їм відмовили, бо змінювати систему ніхто не хоче. Ведучий каже, що це нонсенс, коли діти роками чекають на своїх нових батьків, бо ті стоять у величезних чергах.

"Люди чекають роками, аби взяти дитину з дитбудинку через шалені стоси документів, через черги на ці психологічні курси, через очікування рішення суду. І весь цей час малеча залишається в дитбудинку. Україна крокує в Європу, то ж я маю надію, що саме європейці допоможуть подолати цю нашу негнучку систему всиновлення", – сподівається Тимур Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко з дружиною та дітьми / Фото з інстаграму Інни