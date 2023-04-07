Пара телеведущих призналась, что сейчас сложно провести этот процесс из-за войны, поэтому они вернутся к этому вопросу после победы. Раньше мы рассказывали о решении усыновить ребенка еще одного ведущего Тимура Мирошниченко.

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В интервью Славе Демину ведущий Юрий Горбунов рассказал о желании усыновить ребенка. Он признался, что они с женой планируют взять именно сироту, у которой нет родителей.

Кроме того, звездные родители уже даже поговорили об этом со своим старшим сыном Иваном. Мальчик не против этого и готов к пополнению в семье.

Вот я спрашиваю у Ивана, хотел бы он, чтобы у нас еще был мальчик или девочка. Он говорит, что хотел. Ведь здесь важно, как твои дети к этому относятся,

– рассказал Горбунов.

Однако пока звездная пара не приступила к процессу усыновления, ведь законы Украины не позволяют сделать это во время войны.

Смотрите интервью с Юрием Горбуновым: видео

Добавим, что в 2021 году Екатерина Осадчая стала матерью в третий раз. У звезды родился сын, которого назвали Данилом. Кроме того, ведущая воспитывает наследника Илью от предыдущего брака с Олегом Полищуком, а также у общего сына Ивана с Юрием Горбуновым.

Кто еще из звезд думал об усыновлении ребенка: