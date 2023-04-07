Пара телеведущих призналась, что сейчас сложно провести этот процесс из-за войны, поэтому они вернутся к этому вопросу после победы. Раньше мы рассказывали о решении усыновить ребенка еще одного ведущего Тимура Мирошниченко.
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В интервью Славе Демину ведущий Юрий Горбунов рассказал о желании усыновить ребенка. Он признался, что они с женой планируют взять именно сироту, у которой нет родителей.
Кроме того, звездные родители уже даже поговорили об этом со своим старшим сыном Иваном. Мальчик не против этого и готов к пополнению в семье.
Вот я спрашиваю у Ивана, хотел бы он, чтобы у нас еще был мальчик или девочка. Он говорит, что хотел. Ведь здесь важно, как твои дети к этому относятся,
– рассказал Горбунов.
Однако пока звездная пара не приступила к процессу усыновления, ведь законы Украины не позволяют сделать это во время войны.
Смотрите интервью с Юрием Горбуновым: видео
Добавим, что в 2021 году Екатерина Осадчая стала матерью в третий раз. У звезды родился сын, которого назвали Данилом. Кроме того, ведущая воспитывает наследника Илью от предыдущего брака с Олегом Полищуком, а также у общего сына Ивана с Юрием Горбуновым.
Кто еще из звезд думал об усыновлении ребенка:
- Телеведущий и ресторатор Даниель Салем, хотя сейчас у служит на фронте, до сих пор хочет усыновить ребенка, пострадавшего от войны. Раньше было трудно провести процедуру усыновления, поэтому он хотел хотя бы стать опекуном на время боевых действий. Как рассказал ведущий, возлюбленная отреагировала на его решение спокойно – промолчала, но отнеслась с пониманием.
- Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что тоже задумывалась об усыновлении ребенка. Она говорила об этом даже с сыном Платоном. Он признался, что готов быть старшим братом. Впрочем, сначала она хочет найти мужчину.
- Певица MamaRika и ее муж Сергей Среда одними из первых среди артистов заявили, что хотят взять на усыновление ребенка – либо из приюта, либо у которого погибли родители. Однако из-за нестабильного финансового положения звезда отложила этот вопрос.
- Супруги танцовщиков Евгений Кот и Наталья Татаринцева нет детей, поэтому с начала войны они чуть не усыновили ребенка, но не успели. В настоящее время пара отставила этот вопрос на второй план. Пока они хотят попытаться стать родителями самостоятельно.