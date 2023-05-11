Побачилась з Данилком, Саніною та Русланою: Тіна Кароль приїхала до Ліверпуля на Євробачення

11 травня 2023, 20:40
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Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль вже приїхала у Ліверпуль. Артистка готується до виступу у фіналі Євробачення-2023.

У Ліверпулі сьогодні, 11 травня, відбудеться вже другий півфінал Євробачення-2023. Тим часом українські артисти продовжують прибувати до Великої Британії на великий фінал.

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Тіна Кароль приїхала у Ліверпуль

У британському Ліверпулі вже показалась Тіна Кароль. Співачка опублікувала мініблог, у якому продемонструвала перший день прибуття та перші деталі роботи над номером у фіналі Євробачення-2023.

У місті Тіна Кароль зустрілась з зірковими колегами: Юлією Саніною, Русланою та Андрієм Данилком, який теж днями прибув до Ліверпуля.

Також артистка вперше освоювала головну сцену Євробачення-2023. Перші деталі вона теж показала у ролику. 

Тіна Кароль приїхала в Ліверпуль: дивіться відео онлайн

 

Де покажуть Тіну Кароль

  • Фінал Євробачення-2023 відбудеться у суботу, 13 травня. На сцені конкурсу виступлять одразу кілька українських зірок. Джамала, Тіна Кароль, Go_A та Вєрка Сердючка вийдуть на сцену під час Параду прапорів. Номер артистів має стати "симбіозом британської та української музики". 
  • Тіна Кароль співатиме пісню, з якою представляла Україну у 2006 році. Співачка вже модернізувала трек та змінила аранжування.
  • У процесі підготовки номера сталися труднощі, через які потрібно було змінити першу частину. Та Тіна запевнила, що так все стало навіть краще.

Автор: Марія Касій