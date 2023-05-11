В Ливерпуле сегодня, 11 мая, состоится уже второй полуфинал Евровидение-2023. Тем временем украинские артисты продолжают прибывать в Великобританию на большой финал.

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Тина Кароль приехала в Ливерпуль

В британском Ливерпуле уже показалась Тина Кароль. Певица опубликовала миниблог, где продемонстрировала первый день прибытия и первые детали работы над номером в финале Евровидения-2023.

В городе Тина Кароль встретилась со звездными коллегами: Юлией Саниной, Русланой и Андреем Данилко, который тоже на днях прибыл в Ливерпуль.

Также артистка впервые осваивала главную сцену Евровидения-2023. Первые детали она тоже показала в ролике.

Тина Кароль приехала в Ливерпуль: смотрите видео онлайн

Где покажут Тину Кароль