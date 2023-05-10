Також Тіна Кароль поділилася своїми враженнями від першого півфіналу конкурсу. 9 травня сцену підкорювало 15 учасників, які вразили ефектними номерами.

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Тіна Кароль змінила свій номер

Як поділилася виконавиця у соцмережі, їй довелося трохи змінити свій виступ на Євробаченні-2023. А все тому, що під час підготовки номера сталися певні проблеми. Що саме сталося – Кароль не повідомила, але наголосила, що тепер її виступ буде навіть кращим.

Я йду вже на другу репетицію. Змінили номер… першу частину трішки, бо виникли проблеми. Став (номер – 24 Канал) ще кращим. Якщо доля кидає виклик – сприймай це і дій. Не бійся нічого раніше, ніж це станеться,

– написала Тіна.

Що Кароль думає про перший півфінал

Виконавиця також розповіла про свої враження від першого півфіналу Євробачення-2023. За словами артистки, її просто підкорили виступи співачок Alyosha та Юлії Саніної.

"Номер Alyosha – просто фантастика. Саніна – теж моя любов. Просто чарівна, вистояла на рівні! Пишаюсь. Як представлена Україна на чужій сцені – велика вдячність”, – поділилася Кароль.



Тіна Кароль розповіла про зміну номеру на Євробачення-2023 / Скриншот

Нагадаємо, 9 травня на головній сцені Ліверпуля відгримів перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023". Вже відомі імена перших 10 фіналістів. Другий півфінал відбудеться 11 травня о 22:00.

Додамо, що фінал, у якому Україну представлятиме гурт TVORCHI, пройде 13 травня. Там виступлять і інші українські артисти у перервах між номерами учасників. Зокрема, Kalush Orchestra відкриє фінал, а Джамала, Тіна Кароль, Go_A та Вєрка Сердючка вийдуть на сцену під час Параду прапорів.