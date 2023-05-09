Український шоумен та артист Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, вже показався в Ліверпулі. Він опублікував перші фото з міста.

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Андрій Данилко засвітився в Ліверпулі

Артист показав перші світлини з Ліверпуля, де сьогодні проходить перший півфінал Євробачення-2023. Він поділився фото з Інною Білоконь у багажнику автомобіля.


Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото з інстаграму Андрія Данилка

На наступному фото Андрій Данилко позував зі сценічною "мамою" на лінії для багажу в аеропорту. Співак позував у чорному вбранні з кумедним обручем з вушками Мікі Мауса.


Андрій Данилко та Інна Білоконь / Фото з інстаграму Андрія Данилка

У коментарях Вєрку Сердючку вітають в Ліверпулі та очікують на її виступ:

  • "Вітаємо у Ліверпулі";
  • "Королева прибула";
  • "Пане Андрію, ви не лише світова зірка, ви – гордість нашої країни";
  • "Ласкаво просимо у Велику Британію. Перебуваю в очікуванні перед Євробаченням";
  • "Андрію, чекаємо на Ваш концерт у Лондоні! Ви – як рідний!".