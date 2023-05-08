Українські зірки активно готуються до виступів на Євробаченні-2023. Серед них і Тіна Кароль, яка принесла Україні 7 місце на конкурсі у 2006 році.

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Тіні Кароль соромно за виступ на Євробаченні у 2006

Виконавиця зізналась, що не задоволена своєю першою появою на сцені Євробачення. Свого виступу вона навіть соромиться.

Це був 2006 рік, коли я стояла на тій сцені. Початок кар'єри... Казатиму про себе зі сторони. Я не те, що не люблю цей виступ, а соромлюся. Там такий гротеск! Це мій комплекс меншовартості. І коли я отримала запрошення, я зрозуміла, що, Боже, це ж треба співати. Я відразу спитала, чи можна я іншу пісню заспіваю?

– поділилась Тіна Кароль.

"Я подумала, що треба якусь фішку зробити, і просто себе приторможую, щоб не зробити більше, ніж потрібно, щоб не було overdose".

Артистка змінила та усучаснила версію пісні Show Me Your Love, з якою виступить у фіналі Євробачення. Вона поділилась цікавим фактом: їй досі пасує сукня, яку зірка одягала на виступ. "Ми змінили аранжування, щоб зробити пісню більш сучасною та модерновою, сьогоднішнє. Сукня... не потрібно залазити в ту сукню, хоча я влізла, я пробувала. Відразу, коли отримала запрошення, пішла її міряти".

Тіна Кароль – Show Me Your Love: дивіться відео онлайн