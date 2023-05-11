У Ліверпулі сьогодні, 11 травня, відбудеться вже другий півфінал Євробачення-2023. Тим часом українські артисти продовжують прибувати до Великої Британії на великий фінал.
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Тіна Кароль приїхала у Ліверпуль
У британському Ліверпулі вже показалась Тіна Кароль. Співачка опублікувала мініблог, у якому продемонструвала перший день прибуття та перші деталі роботи над номером у фіналі Євробачення-2023.
У місті Тіна Кароль зустрілась з зірковими колегами: Юлією Саніною, Русланою та Андрієм Данилком, який теж днями прибув до Ліверпуля.
Також артистка вперше освоювала головну сцену Євробачення-2023. Перші деталі вона теж показала у ролику.
Тіна Кароль приїхала в Ліверпуль: дивіться відео онлайн
Де покажуть Тіну Кароль
- Фінал Євробачення-2023 відбудеться у суботу, 13 травня. На сцені конкурсу виступлять одразу кілька українських зірок. Джамала, Тіна Кароль, Go_A та Вєрка Сердючка вийдуть на сцену під час Параду прапорів. Номер артистів має стати "симбіозом британської та української музики".
- Тіна Кароль співатиме пісню, з якою представляла Україну у 2006 році. Співачка вже модернізувала трек та змінила аранжування.
- У процесі підготовки номера сталися труднощі, через які потрібно було змінити першу частину. Та Тіна запевнила, що так все стало навіть краще.