У мережу злили фото з генеральної репетиції другого півфіналу Євробачення 2023. На них видно, як будуть одягнені ведучі під час прямої трансляції, яка стартує сьогодні, 11 травня, о 22:00 за київським часом.

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Образ Юлії Саніної у другому півфіналі Євробачнення-2023

Якщо у першому півфіналі пісенного конкурсу Юлія Саніна виглядала як рок-діва у шкіряному костюмі від українського бренду, то для другого шоу обрала яскравіший образ. На ній блискучий футуристичний комбінезон з латексу. Він синього кольору зі шнурівкою по всій довжині та об'ємними рукавами. Волосся фронтвумен гурту The Hardkiss зібрали у щільний пучок, а передні пасма заплели в косички.

Натомість акторку та співачку Ханну Веддінгем одягли у приталену жовту сукню з відкритими ногами та сміливим декольте. У поєднанні з образом Юлії Саніної разом вони створять кольори українського прапора – синій та жовтий. Схоже, так Велика Британія вкотре віддала шану Україні, від імені якої проводить Євробачення-2023 в Ліверпулі.

Що стосується співачки Аліши Діксон, то у другому півфіналі Євробачення-2023 вона вдягне чорну мінісукню з прозорим корсетом і пишним шлейфом, а з прикрас – золоте кольє.