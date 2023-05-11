9 травня весь світ спостерігав за першим півфіналом Євробачення-2023, яке цього року хоч і проводять у Великій Британії, але від імені України. На сцені головного пісенного конкурсу виступили 15 учасників, 10 з яких потрапили до великого фіналу і вдруге покажуть свої номери 13 травня.

Вас може зацікавити Євробачення-2023 вже на екранах: повне відео першого півфіналу конкурсу

11 травня Ліверпуль зустрічає ще 16 півфіналістів. Трансляцію можна буде переглянути на таких платформах: офіційний фейсбук-акаунт Євробачення, сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Євробачення Україна", ютуб-канал Євробачення, додаток Дія.

Євробачення-2023: дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу

Порядок виступів учасників другого півфіналу

Данія: Reiley – Breaking My Heart Вірменія: Brunette – Future Lover Румунія: Theodor Andrei – DGT (Off and On) Естонія: Alika – Bridges Бельгія: Gustaph - Because Of You Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart Ісландія: Diljá – Power Греція: Victor Vernicos – What They Say Польща: Blanka – Solo Словенія: Joker Out – Carpe Diem Грузія: Iru – Echo Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje Литва: Monika Linkyte – Stay Австралія: Voyager – Promise

Зверніть увагу! У першому півфіналі Україна не могла голосувати, однак у другому півфіналі ми вже можемо віддавати голоси за своїх фаворитів. Як це зробити – розповідаємо тут.