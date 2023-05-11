9 травня весь світ спостерігав за першим півфіналом Євробачення-2023, яке цього року хоч і проводять у Великій Британії, але від імені України. На сцені головного пісенного конкурсу виступили 15 учасників, 10 з яких потрапили до великого фіналу і вдруге покажуть свої номери 13 травня.

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11 травня Ліверпуль зустрічає ще 16 півфіналістів. Трансляцію можна буде переглянути на таких платформах: офіційний фейсбук-акаунт Євробачення, сайт "Суспільне Культура", сайт "Суспільне Євробачення", ютуб-канал "Євробачення Україна", ютуб-канал Євробачення, додаток Дія.

Євробачення-2023: дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу

Порядок виступів учасників другого півфіналу

  1. Данія: Reiley – Breaking My Heart
  2. Вірменія: Brunette – Future Lover
  3. Румунія: Theodor Andrei – DGT (Off and On)
  4. Естонія: Alika – Bridges
  5. Бельгія: Gustaph - Because Of You
  6. Кіпр: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
  7. Ісландія: Diljá – Power
  8. Греція: Victor Vernicos – What They Say
  9. Польща: Blanka – Solo
  10. Словенія: Joker Out – Carpe Diem
  11. Грузія: Iru – Echo
  12. Сан-Марино: Piqued Jacks – Like An Animal
  13. Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
  14. Албанія: Albina & Familja Kelmendi – Duje
  15. Литва: Monika Linkyte – Stay
  16. Австралія: Voyager – Promise