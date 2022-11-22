Тарас Тополя натякнув, яка пісня поїде на Євробачення-2023 від України

Цьогоріч лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю обрали суддею Національного відбору Євробачення-2023. Він разом з Джамалою, Юлією Саніною та глядачами вирішуватиме, яка пісня представить Україну в Ліверпулі. Як з'ясувалося, у співака лише два критерії.

Тарас Тополя думає, що не можна вирахувати, яка пісня найбільше сподобається єврофанам – танцювальний хіт, рок, поп, чи реп-композиція. Він нагадав, що на Євробаченні перемагали й нетипові треки, наприклад, гурт Lordi 2006 року з Hard Rock Hallelujah. Тож для нього передусім якісний матеріал, який чіпляє.

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Тополя про пісню, яка поїде на Євробачення-2023 від України

Мені ніколи не була зрозуміла полеміка, якою має бути стилістика пісні чи амплуа артиста. Євробачення – це конкурс різноманіття, яке має надихати і заворожувати. Так було і так буде. Потрібно відбирати те, що видається якісним і викликає сильні емоції,

– наголошує Тарас Тополя.

Крім того, він не розуміє, навіщо українці намагаються розгадати секрет хіта, який переміг на Євробаченні – розбирають мелодію, текст. На думку лідера "Антитіл", це тут ні до чого.

"Якщо композиція чіпляє, незалежно від стилістики, приспіву і тональності, то вона і є переможцем", – вважає суддя Нацвідбору.

Яким буде Нацвідбір Євробачення-2023

Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Його вперше в історії проведуть в укритті.

До десятки фіналістів увійшли такі різножанрові артисти – 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche та TVORCHI.

Суддями Нацвідбору 2023 року обрали Джамалу, Юлію Саніну та Тараса Тополю. Голосування за трійку журі вперше відбувалося в додатку Дія.