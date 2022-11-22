Тарас Тополя натякнув, яка пісня поїде на Євробачення-2023 від України
Джерело:"Факти. Life"
Цьогоріч лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю обрали суддею Національного відбору Євробачення-2023. Він разом з Джамалою, Юлією Саніною та глядачами вирішуватиме, яка пісня представить Україну в Ліверпулі. Як з'ясувалося, у співака лише два критерії.
Тарас Тополя думає, що не можна вирахувати, яка пісня найбільше сподобається єврофанам – танцювальний хіт, рок, поп, чи реп-композиція. Він нагадав, що на Євробаченні перемагали й нетипові треки, наприклад, гурт Lordi 2006 року з Hard Rock Hallelujah. Тож для нього передусім якісний матеріал, який чіпляє.
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Тополя про пісню, яка поїде на Євробачення-2023 від України
Мені ніколи не була зрозуміла полеміка, якою має бути стилістика пісні чи амплуа артиста. Євробачення – це конкурс різноманіття, яке має надихати і заворожувати. Так було і так буде. Потрібно відбирати те, що видається якісним і викликає сильні емоції,
– наголошує Тарас Тополя.
Крім того, він не розуміє, навіщо українці намагаються розгадати секрет хіта, який переміг на Євробаченні – розбирають мелодію, текст. На думку лідера "Антитіл", це тут ні до чого.
"Якщо композиція чіпляє, незалежно від стилістики, приспіву і тональності, то вона і є переможцем", – вважає суддя Нацвідбору.Цікаво! Анастасія Приходько припускає, що на Євробачення від України поїде гурт TVORCHI, який вдруге штурмує Нацвідбір. "Цього року мене мало цікавить Євробачення, не до цього! Тому, не слухаючи фіналістів, повірю у свою інтуїцію", – коментувала артистка.
Яким буде Нацвідбір Євробачення-2023
- Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Його вперше в історії проведуть в укритті.
- До десятки фіналістів увійшли такі різножанрові артисти – 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche та TVORCHI.
- Суддями Нацвідбору 2023 року обрали Джамалу, Юлію Саніну та Тараса Тополю. Голосування за трійку журі вперше відбувалося в додатку Дія.