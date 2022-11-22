З лонг-листа Нацвідбору Євробачення-2023 "відсіяли" 26 виконавців. Серед них київський гурт "Циферблат", якому Дмитро Шуров пророкує велику кар'єру та вважає найкращим в Україні.

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Чому гурт-фаворит Шурова не пройшов у фінал Нацвідбору

На жаль, гурт "Циферблат" не відповідає всім критеріям Нацвідбору. Він зійшов з дистанції після прослуховування в Києві, коли Дмитро Шуров і Суспільне побачили, "що людина несе зі сцени, яка в неї енергетика, чи має вона заряд і готовність представляти Україну, чи є в неї команда", а спеціальний департамент перевірив, чи не пов'язані конкурсанти з країною-агресором Росією.

Маю велику надію, що і наступні відбори, і взагалі українська музика не зупинятиметься, тому що дуже багато за межами цієї десятки яскравих людей, яскравих артистів. Вже можу сказати, що, на мою думку, найміцніший зараз поп-гурт в Україні – це "Циферблат", який тільки розвивається, який, на жаль, не пройшов у десятку,

– прокоментував продюсер Нацвідбору.

"Циферблат" – улюблений гурт Дмитра Шурова / Фото з інстаграму музикантів

Pianoбой додав, що цьогоріч відбір дуже сильний, і якби міг, у прямий ефір він взяв би двадцять, а не десять учасників. Однак за форматом конкурсу це неможливо.

"Усім українцям важливо, щоб Україна була представлена максимально гідними, талановитими і готовими до цього людьми. На думку команди Суспільного та мою, цей шорт-лист – саме ці люди", – заявив Шуров.

Нагадаємо, до десятки фіналістів Нацвідбору Євробачення-2023 увійшли:

2TONE – "Квітка" Angelina – Stronger DEMCHUK – Alive FIINKA – "Довбуш" Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR KRUTЬ – "Колискова" Moisei – I'm Not Alone OY Sound System – "Ой, тужу" Tember Blanche – "Я вдома" TVORCHI – Heart Of Steel

У фіналі 17 грудня їх оцінюватиме вже не Дмитро Шуров, а зіркове журі, яке обрали шляхом народного голосування в Дії – Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.