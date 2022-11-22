Тарас Тополя думає, що не можна вирахувати, яка пісня найбільше сподобається єврофанам – танцювальний хіт, рок, поп, чи реп-композиція. Він нагадав, що на Євробаченні перемагали й нетипові треки, наприклад, гурт Lordi 2006 року з Hard Rock Hallelujah. Тож для нього передусім якісний матеріал, який чіпляє.

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Тополя про пісню, яка поїде на Євробачення-2023 від України

Мені ніколи не була зрозуміла полеміка, якою має бути стилістика пісні чи амплуа артиста. Євробачення – це конкурс різноманіття, яке має надихати і заворожувати. Так було і так буде. Потрібно відбирати те, що видається якісним і викликає сильні емоції,

– наголошує Тарас Тополя.

Крім того, він не розуміє, навіщо українці намагаються розгадати секрет хіта, який переміг на Євробаченні – розбирають мелодію, текст. На думку лідера "Антитіл", це тут ні до чого.

"Якщо композиція чіпляє, незалежно від стилістики, приспіву і тональності, то вона і є переможцем", – вважає суддя Нацвідбору.

Цікаво! Анастасія Приходько припускає, що на Євробачення від України поїде гурт TVORCHI, який вдруге штурмує Нацвідбір. "Цього року мене мало цікавить Євробачення, не до цього! Тому, не слухаючи фіналістів, повірю у свою інтуїцію", – коментувала артистка.

Яким буде Нацвідбір Євробачення-2023