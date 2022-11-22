Тарас Тополя думает, что нельзя высчитать, какая песня больше всего понравится еврофанам – танцевальный хит, рок, поп или рэп-композиция. Он напомнил, что на Евровидении побеждали и нетипичные треки, например группа Lordi 2006 года с Hard Rock Hallelujah. Поэтому для него прежде всего качественный материал, который цепляет.
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Тополя о песне, которая поедет на Евровидение-2023 от Украины
Мне никогда не была понятна полемика, какова должна быть стилистика песни или амплуа артиста. Евровидение – это конкурс разнообразия, которое должно вдохновлять и завораживать. Так было и так будет. Нужно отбирать то, что кажется качественным и вызывает сильные эмоции,
– подчеркивает Тарас Тополя.
Кроме того, он не понимает, зачем украинцы пытаются разгадать секрет хита, что побелил на Евровидении – разбирают мелодию, текст. По мнению лидера "Антител", это здесь ни при чем.
"Если композиция цепляет независимо от стилистики, припева и тональности, то она и является победителем", – считает судья Нацотбора.
Каким будет Нацотбор Евровидения-2023
- Финал Национального отбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря в Киеве. Его впервые в истории проведут в укрытии.
- В десятку финалистов вошли такие разножанровые артисты – 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche и TVORCHI.
- Судьями Нацотбора 2023 выбрали Джамалу, Юлию Санину и Тараса Тополю. Голосование за тройку жюри впервые происходило в приложении Дия.