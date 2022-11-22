Тарас Тополя думает, что нельзя высчитать, какая песня больше всего понравится еврофанам – танцевальный хит, рок, поп или рэп-композиция. Он напомнил, что на Евровидении побеждали и нетипичные треки, например группа Lordi 2006 года с Hard Rock Hallelujah. Поэтому для него прежде всего качественный материал, который цепляет.

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Тополя о песне, которая поедет на Евровидение-2023 от Украины

Мне никогда не была понятна полемика, какова должна быть стилистика песни или амплуа артиста. Евровидение – это конкурс разнообразия, которое должно вдохновлять и завораживать. Так было и так будет. Нужно отбирать то, что кажется качественным и вызывает сильные эмоции,

– подчеркивает Тарас Тополя.

Кроме того, он не понимает, зачем украинцы пытаются разгадать секрет хита, что побелил на Евровидении – разбирают мелодию, текст. По мнению лидера "Антител", это здесь ни при чем.

"Если композиция цепляет независимо от стилистики, припева и тональности, то она и является победителем", – считает судья Нацотбора.

Интересно! Анастасия Приходько предполагает, что на Евровидение от Украины поедет группа TVORCHI, которая второй раз штурмует Нацотбор. "В этом году меня мало интересует Евровидение, не до этого! Поэтому, не слушая финалистов, поверю в свою интуицию", – комментировала артистка.

Каким будет Нацотбор Евровидения-2023