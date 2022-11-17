17 листопада стало відомо, хто боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2023. На цей список вже відреагувала Анастасія Приходько.

До слова Зірки "Голосу" та гурт, з яким співав Kalush: що відомо про фіналістів Нацвідбору Євробачення

Приходько про фіналістів Нацвідбору Євробачення

Виконавиця поділилась, що мало кого впізнає серед музикантів-фіналістів Національного відбору. Вона додала, що цього року не хоче слідкувати за музичним конкурсом.

Щось я нікого не знаю. Ну добре! В цьому році мене мало цікавить Євробачення, от чесно – не до цього! Тому, не слухаючи фіналістів, повірю у свою інтуїцію,

– поділилась Анастасія Приходько.

Артистка вважає, що в Національному відборі переможе гурт TVORCHI. "Поїде… ну хай буде гурт TVORCHI. Все! Більше ніяких коментарів щодо цього, піду стежити за новинами з фронту", – зазначила співачка.

Цікаво, що прогноз Анастасії Приходько щодо Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 не здійснився. Зірка пророкувала колективу друге місце, бо вважала, що європейці не ризикуватимуть віддавати їм перемогу.

Що треба знати про цьогорічний Нацвідбір