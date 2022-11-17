17 листопада стало відомо, хто боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2023. На цей список вже відреагувала Анастасія Приходько.
До слова Зірки "Голосу" та гурт, з яким співав Kalush: що відомо про фіналістів Нацвідбору Євробачення
Приходько про фіналістів Нацвідбору Євробачення
Виконавиця поділилась, що мало кого впізнає серед музикантів-фіналістів Національного відбору. Вона додала, що цього року не хоче слідкувати за музичним конкурсом.
Щось я нікого не знаю. Ну добре! В цьому році мене мало цікавить Євробачення, от чесно – не до цього! Тому, не слухаючи фіналістів, повірю у свою інтуїцію,
– поділилась Анастасія Приходько.
Артистка вважає, що в Національному відборі переможе гурт TVORCHI. "Поїде… ну хай буде гурт TVORCHI. Все! Більше ніяких коментарів щодо цього, піду стежити за новинами з фронту", – зазначила співачка.
Що треба знати про цьогорічний Нацвідбір
- За право представити Україну на Євробаченні-2023 боротимуться: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUTЬ, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI.
- Фінал Національного відбору Євробачення-2023 пройде вже за місяць – 17 грудня у Києві. Він відбудеться в укритті, щоб дотриматися безпекових норм.
- Українці по-різному реагують на імена фіналістів, а самі музиканти стримано, але щиро дякують Суспільному за відбір.