Снайперка Євгенія Емеральд офіційно розлучається з чоловіком: "Втомилась мовчати"

Снайперка Євгенія Емеральд офіційно підтвердила, що розлучається з чоловіком-військовим. Наразі вона не готова розголошувати причину.

Пара військових – Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк зіграли весілля на фронті рік тому. Сьогодні, 9 жовтня, снайперка оголосила про розлучення.

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Євгенія Емеральд офіційно розлучається

Євгенія Емеральд, відома за позивним "Жанна д'Арк", офіційно оголосила про розлучення з чоловіком. Наразі вона не хоче розповідати про причину розриву шлюбу.

Офіційно. Це – розлучення. Багато з вас і так все розуміли, але я втомилась мовчати. На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь та зрозумієте мої вчинки,

– повідомила снайперка.

Зараз Євгенія не може добитися розлучення на паперах, оскільки, за законом, шлюб не можуть розірвати у перший рік народження дитини.

"Де-факто я вільна жінка, але згідно з законодавством не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною. Прошу поставитися з повагою. Уся офіційна інформація – в моїх соцмережах та інтерв'ю в медіа", – зазначила Емеральд.



Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк розлучаються / Фото з інстаграму Євгенії

Що відомо про шлюб Євгенії Емеральд