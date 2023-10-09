Пара военных – Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк сыграли свадьбу на фронте год назад. Сегодня, 9 октября, снайперша объявила о разводе.

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Евгения Эмеральд официально разводится

Евгения Эмеральд, известная по позывному "Жанна д'Арк", официально объявила о разводе с мужем. Пока она не хочет рассказывать о причине разрыва брака.

Официально. Это – развод. Многие из вас и так все понимали, но я устала молчать. К сожалению, причина не в банальной разнице в характерах или в бытовых ссорах. Она гораздо серьезнее. Потом вы все узнаете и поймете мои поступки,

– сообщила снайперша.

Сейчас Евгения не может добиться развода на бумагах, поскольку по закону брак не могут расторгнуть в первый год рождения ребенка.

"Де-факто я свободная женщина, но согласно законодательству не могу получить развод, пока ребенку не исполнился один год. Но главное, что я чувствую себя просто свободным. Прошу отнестись с уважением. Вся официальная информация – в моих соцсетях и интервью в медиа", – отметила Эмеральд.



Евгения Эмеральд и Евгений Стипанюк расстаются / Фото из инстаграма Евгении

Что известно о браке Евгении Эмеральд