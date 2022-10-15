З коханим Євгеном, який служить у лавах ЗСУ, Євгенія Емеральд познайомилася під час повномасштабної війни. Схоже, з офіційним одруженням пара вирішила не затягувати й зіграла весілля серед лісу на Харківщині. Зірковим гостем на їхньому розписі був Олег Ляшко.

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Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж

Сьогодні я стала офіційно дружиною військового. Це відбулося на передовій, і нас розписав Генерал ЗСУ. Ідеальнішого весілля я й уявити не могла… Саме так. Скромно, швидко, серед військових,

– прокоментувала Євгенія Емеральд.

Вона додала, що, крім Дня захисників і захисниць України, 14 жовтня її коханий Євген святкує день народження. "Тепер він точно ніколи не забуде дату свого весілля", – пожартувала снайперка.

На церемонію вона одягла білу атласну сукню з надглибоким декольте й розрізом до стегон і поєднала її з чорними берцями. Євгенія Емеральд підібрала довгу фату, а букет нареченої скомпонувала з колосків. Натомість чоловік був у військовій формі. Їхню церемонію відзняв відомий дует фотографів – Костянтин і Влада Ліберови.

Сьогодні мали за честь знімати весілля Євгенії Емеральд, тієї самої знаменитої снайперки та її коханого. Знаєте, так можуть тільки українці. Навіть у важкі часи радіти, піклуватися одне про одного, любити, жити. Сьогодні було справжнє свято. І ми буди справді щасливі відчути себе його частиною,

– прокоментувало подружжя фотографів.

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На весіллі "Жанни д'Арк" засвітився Олег Ляшко

Цікаво, що з весіллям пару особисто привітав екснардеп Олег Ляшко, який на початку жовтня склав присягу й нібито став солдатом Збройних Сил України. Як він опинився на шлюбній церемонії Євгенії Емеральд, невідомо.

Успіхів вам. І найголовніше, щоб жили в незалежній країні. Немає нічого сильнішого, ніж життя нашої найкращої країни. Зі святом вас. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями,

– видав Олег Ляшко й попросив поцілувати молоду в щічку.

Снайперка Євгенія Емеральд з чоловіком і Олегом Ляшком / Фото Костянтина та Влади Ліберових

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Весільні фото снайперки Жанни д'Арк з передової

Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Снайперка Євгенія Емеральд вийшла заміж / Фото Костянтина та Влади Ліберових

Нагадаємо, до початку повномасштабної війни Євгенія Емеральд займалася ювелірним бізнесом. Після 24 лютого вона вступила в тероборону, а згодом – у полк спеціального призначення "Сафарі", оскільки навчалася на військовій кафедрі.