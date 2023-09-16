Снайперка Євгенія Емеральд днями поділилась новими кадрами зі своєю донькою в інстаграм-сторіз. Після написів на них фани підозрюють, що чоловік снайперки хоче забрати дитину.

До слова Видалила всі його фото: снайперка Емеральд відповіла на чутки про розлучення з чоловіком

Емеральд натякає на складні стосунки з чоловіком

Милі кадри з донькою Євгенія Емеральд підписала так: "Ніхто тебе в мене не забере!".



Донька Емеральд – Афіна / Фото з інстаграм-сторіз

Також снайперка опублікувала жартівливе відео. У ньому йдеться про те, що чоловік хоче забрати дитину після розлучення, але не розуміє всієї відповідальності.



Євгенія Емеральд показала відео про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

"Я писала тиждень тому, що не все те золото, що блищить, і не вірте очам своїм. Тому що те, що нам намагаються транслювати, зазвичай не є правдою. І коли людина намагається з себе щось строїти, коли людина щось доводить, повірте мені, що це взагалі не так. І завжди видно, коли людина щира і коли працює на публіку. І рано чи пізно все таємне стає явним. Рано чи пізно всі отримають по заслугах", – висловилась Євгенія.

Натомість Євген Стипанюк на своїй сторінці показав, як облаштував дитячу кімнату – там ліжечко та столик для годування. Він похвалився кулоном зі своїм фото, яке подарує доньці.



Дитяча кімната / Фото з інстаграму Євгена Стипанюка

Чутки про розлучення подружжя

Близько тижня тому Євгенія Емеральд видалила усі фото з чоловіком, військовим ЗСУ Євгеном. У мережі запідозрили, що пара розлучається чи має складнощі у стосунках.

На ці плітки снайперка відповіла. Вона повідомила, що на всі запитання з приводу чоловіка вона відповість, але пізніше. Також Євгенія додала: "Не все те золото, що блищить. Не вірте очам своїм".