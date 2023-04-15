32-річна Євгенія Емеральд завагітніла на війні. Днями її чоловік-військовий приїхав з фронту на парні пологи. Євгена Стипанюка відпустили всього на 12 днів, і за цей час у них зі снайперкою встигла народитися донечка.

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Снайперка Євгенія Емеральд стала мамою вдруге

Бандерятко вітає. Ми з Женею стали батьками. Дякую, що ти був зі мною і витримав все моє морозиво. Дякую за найкращий результат нашого кохання. Це неймовірні пологи! Мені дуже сподобалося, хочу ще,

– прокоментувала Євгенія Емеральд.

Ім'я дівчинки поки секрет. Тоді як про морозиво снайперка написала не дарма. Річ у тому, що перед пологами, просто під час переймів, вона захотіла морозиво, тож чоловіку довелося везти її в кафе, а вже потім у клініку. Гортайте вправо й дивіться відео, як це було.

З народженням доньки Євгенію Емеральд тепло привітав репер Олександр Ярмак, з яким вона познайомилася в Культурному десанті: "Вітаю! Здоров'я й удачі красуні".