Українська військова та снайперка Євгенія Емеральд та її чоловік через місяць мали б святкувати річницю шлюбу. Та фани помітили, що "Жанна д'Арк" видалила усі фото з коханим.

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Євгенія Емеральд відповіла на чутки

Це спричинило чутки про те, що снайперка розлучається з чоловіком. Жінка відповіла на них в інстаграм-сторіз. Євгенія натякнула про проблеми у шлюбі, але зауважила, що розповість пізніше.

Усі питання щодо чоловіка. Я обов'язково колись розповім. Всьому свій час. Зараз не хочу. Зараз я живу життя і вчуся знову бути щасливою. Додам лише те, що не все те золото, що блищить. Не вірте очам своїм,

– написала Емеральд.



Євгенія Емеральд про чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Євгенії з чоловіком

10 липня 2022 року Євгенія дистанційно (вони служили в різних місцях) познайомилась з майбутнім чоловіком – Євгеном Степанюком. Вже наступного дня військовий поїхав знайомитися з донькою Євгенії. У них відбувались побачення та чимало романтичних моментів, а вже в жовтні пара зіграла весілля на фронті.

Через тиждень захисниця зізналась, що вагітна. Виявилося, що "Жанна д'Арк" при надії перебувала на фронті 2 місяці. 14 квітня вона стала мамою вдруге.