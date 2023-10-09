Пара військових – Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк зіграли весілля на фронті рік тому. Сьогодні, 9 жовтня, снайперка оголосила про розлучення.
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Євгенія Емеральд офіційно розлучається
Євгенія Емеральд, відома за позивним "Жанна д'Арк", офіційно оголосила про розлучення з чоловіком. Наразі вона не хоче розповідати про причину розриву шлюбу.
Офіційно. Це – розлучення. Багато з вас і так все розуміли, але я втомилась мовчати. На жаль, причина не в банальній різниці в характерах чи побутових сварках. Вона набагато серйозніша. Згодом ви про все дізнаєтесь та зрозумієте мої вчинки,
– повідомила снайперка.
Зараз Євгенія не може добитися розлучення на паперах, оскільки, за законом, шлюб не можуть розірвати у перший рік народження дитини.
"Де-факто я вільна жінка, але згідно з законодавством не можу отримати розлучення, поки дитині не виповнився один рік. Та головне, що я відчуваю себе просто вільною. Прошу поставитися з повагою. Уся офіційна інформація – в моїх соцмережах та інтерв'ю в медіа", – зазначила Емеральд.
Євгенія Емеральд та Євген Стипанюк розлучаються / Фото з інстаграму Євгенії
Що відомо про шлюб Євгенії Емеральд
- Минулого року 10 липня Євгенія познайомилась з Євгеном Стипанюком. Військові перебували у різних місцях, та попри це вже наступного дня військовий поїхав знайомитися з донькою Євгенії. Після романтичних побачень і зустрічей у жовтні пара зіграла весілля на фронті.
- Через тиждень захисниця зізналась, що вагітна. Виявилося, що "Жанна д'Арк" перебувала на фронті при надії вже 2 місяці. 14 квітня вона стала мамою вдруге – доньку назвали Афіною.
- Ще у липні Емеральд показувала милі кадри з чоловіком, але вже у вересні мережею прокотилися чутки про проблеми у їхніх стосунках. Євгенія видалила фото з чоловіком і заявила, що "не все те золото, що блищить". Пізніше жінка натякнула, що Євген хоче забрати доньку.